Desafrio atrai corredores de montanha a Urubici no fim de semana

<p>Quem já participou garante que a sensação é única – e gelada! Tanto que a cada ano mais atletas, de diferentes partes do país, são atraídos para Urubici na competição conhecida como Desafrio. <br><br>A corrida de montanha mais gelada do Brasil acontece no próximo sábado e com previsão de muito frio. Pousadas e hoteis estão praticamente com lotação esgotada.<br></p><p>A prova de montanha terá percursos de 10, 25 e 52 km, além da corrida kids, de 2 km, destinada a crianças de 10 a 15 anos.<br></p>

Fonte: Diário Catarinense