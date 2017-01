Desconto no IPTU para ganhar na quantidade

O Dia

– Prefeituras facilitam pagamento para melhorar situação dos cofres públicos –

Belford Roxo – Para arrecadar dinheiro para os cofres públicos as prefeituras da Baixada Fluminense, que estão em crise financeira, estão oferecendo descontos e parcelamento no pagamento do IPTU.

A Prefeitura de Belford Roxo está oferecendo desconto de 10% para o contribuinte que pagar o IPTU 2017 em cota única até o dia 31. O desconto cai para 5% para quem optar em quitar, à vista, até 28 de fevereiro. O tributo pode ainda ser parcelado em 10 prestações até dezembro.

Em Queimados a cota único com 10% de desconto pode ser efetuada até março. Quem pagar em abril garante desconto de 5%.

O município de São João de Meriti vai dar 15 % de desconto para o contribuinte que pagar até dia 31. A oferta cai para 10% em fevereiro e 7% em março. “Nossa meta é alcançar 50% da arrecadação própria do município”, afirma o secretário de Fazenda, Alexandre Victorino.

O pagamento em cota única, em Nova Iguaçu, pode baixar o valor do imposto em 15%, em janeiro, e em 10% até o dia 24 de fevereiro. A Prefeitura espera arrecadar pelo menos 30 milhões com o pagamento à vista.

Já em Duque de Caxias, pelo calendário, o pagamento da cota única dá 7% de desconto até dia 17 de fevereiro.

