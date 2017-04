Descubra atrações tradicionais e modernas do Japão

As olimpíadas no Rio de Janeiro acabaram a pouco menos de um ano, mas as atenções do mundo já se voltam para a sede dos próximos jogos em 2020, a capital e maior cidade do Japão, Tóquio. Não faltam clichês para descrever o arquipélago oriental: terra do sol nascente, lugar onde antigas tradições se fundem à mais alta tecnologia, terra dos samurais, terra do sushi, etc.

Apesar de isso tudo ser verdade, o Japão tem muito mais a oferecer para deslumbrar os visitantes. A soma de todos esses itens reascende a curiosidade e o fascínio que o país causa nos viajantes de todo o mundo. Por isso, a 55 Destinos Viagens preparou novos pacotes para quem deseja realizar o sonho de conhecer o Japão.

São cinco diferentes pacotes oferecidos pela operadora, e cada um deles tem um foco principal levemente distinto – da cultura e espiritualidade milenar até praias paradisíacas, modernidade e um ar mais ocidental – e, portanto visitam diferentes cidades. A duração das viagens pode variar de 6 a 10 noites, e focar em um ou mais desses aspectos presentes na realidade do país. Além dessas cinco opções prontas, o cliente também pode optar por customizar um pacote totalmente de acordo com seus interesses.

A partir de Tóquio

A capital japonesa é a metrópole mais limpa e organizada do planeta, e apesar do seu ritmo frenético, concentra excelentes restaurantes e um sem fim de atividades e lugares dos mais variados perfis. Pegando o trem-bala, é possível apreciar incríveis paisagens, como o famoso Monte Fuji e os Alpes Japoneses. A região de Kansai abriga as principais cidades turísticas e também é o berço cultural do país. Começando por Kyoto – antiga capital do Japão – cidade com uma infinidade de castelos e templos, como o espetacular Palácio Imperial. Lá também fica o bairro das gueixas, Gion, que parece ter parado no tempo.

Na sequência está Osaka, terceira maior cidade do país, famosa pelo grande número de dekasseguis (brasileiros descendentes de japoneses), por abrigar um enorme castelo e por seus centros de compras, museus, teatros e torneios anuais de sumô.

Nara, que também já foi capital do Japão, é um importante centro budista, com diversos templos e o famoso Parque Nara (com cervos andando livremente). Okinawa é a parte tropical do Japão, e juntamente com Hokkaido, são as principais referências das belíssimas sakuras (as famosas cerejeiras), pois o florescimento delas inicia-se em uma, situada ao sul, seguindo por todo o país até a outra, no norte. Confira os pacotes disponíveis, com preços sob consulta:

Roteiro – Banzai Japão

Cidades: Osaka, Kyoto, Gero ou Takayama, Hakone ou Atami e Tokyo

Circuito – Japão Essencial

Cidades: Tokyo, Kawaguchiko, Nagoya, Kyoto e Osaka

