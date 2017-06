Desligamento da TV analógica na Capital: veja 5 coisas para começar bem a sexta-feira 

<p><b>1 – Campanha de desligamento da TV analógica é lançada na Grande Florianópolis </b></p><p>A partir de 31 de janeiro do ano que vem, os moradores de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Paulo Lopes vão ter a transmissão de TV analógica desligada. A campanha de desligamento da TV analógica na Grande Florianópolis foi lançada na tarde de quinta-feira.</p> Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS <p><b>2 – Em visita a Blumenau, Colombo anuncia pacotão de verbas para municípios catarinenses </b></p><p>Durante a visita a Blumenau, Colombo assinou três repasses de recursos para a região do Vale do Itajaí: a ordem de serviço para o início das obras de revitalização da Rodovia Jorge Lacerda, no valor de R$ 33,5 milhões; outra ordem de serviço, no valor de R$ 5,8 milhões, para a construção do Centro de Inovação e Tecnologia de Brusque; e um convênio de R$ 76 mil para a manutenção do Centro de Operação do Sistema de Alerta da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, o Ceops, da Furb.<br></p> Foto: Lucas Correia / Agência RBS <p><b>3 – Fachin envia inquérito contra Temer e PGR tem 5 dias para apresentar denúncia </b></p><p>O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), disponibilizou, nesta quinta-feira (22), uma cópia digital dos autos do inquérito aberto contra o presidente Michel Temer para a Procuradoria-Geral da República (PGR). Na prática, isso abre um prazo de cinco dias para que o órgão apresente a denúncia contra o peemedebista.<br></p><p><b>4 – Edital do transporte coletivo em Chapecó será lançado em agosto </b></p><p>O novo edital do transporte coletivo de Chapecó, que teve audiência pública realizada nesta quinta-feira, no auditório da Prefeitura, deve ser lançado em agosto. As sugestões recolhidas devem ser compiladas e uma nova audiência pública, com o texto final, será realizada em julho. O novo contrato é para 20 anos e prevê dois novos terminais.</p><p><b>5 – Santa Catarina confirma safra recorde de soja </b></p><p>Com o fim da colheita de soja Santa Catarina confirma safra recorde do produto. De acordo com dados do Centro do Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri a produção será de 2,4 milhões de toneladas, 13,4% a mais do que no ano passado. Isso até supera a expectativa anterior, que era de 2,3 milhões de toneladas.<br></p> Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense