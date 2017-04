Desordem cancela audiência em SC

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Sindicalistas ligados à <b>CUT</b> , Força Sindical e outros sindicatos de trabalhadores impediram a realização na <b> Assembleia Legislativa</b> da audiência pública da Comissão Especial da Câmara Federal que trata da <b>Reforma Trabalhista</b> . Ocupando as galerias, formavam blocos com barulhentas vaias contra o deputado federal Celso Maldaner (PMDB), que presidia a reunião, aos gritos de ¿golpista, golpista, golpista¿.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A cerimonialista, que abriu a sessão, teve dificuldades de anunciar a presença das autoridades presentes, sendo interrompida aos alaridos de ¿não vai ter arrego, não vai ter arrego¿.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Visivelmente constrangido, o deputado Celso Maldaner olhava para as galerias e trocava informações com o colega paulista Vitor Lipi, representante do relator da comissão, que veio a Santa Catarina especialmente para registrar as propostas e emendas à lei enviada pelo governo Temer. À esquerda de Maldaner estava o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, desembargador Gracio Petron, igualmente impactado e inerte diante do inédito e desordeiro protesto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Depois de quase 15 minutos de vaias, apitaço constante e palavras de ordem, Celso Maldaner anunciou que a audiência pública estava cancelada, lavrando seu inconformismo com ¿o ato antidemocrático¿.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Antes de viajar para <b>Brasília</b> , onde vai relatar na Comissão Especial os lamentáveis acontecimentos de <b>Florianópolis</b> , voltou a reiterar que a proposta da reforma trabalhista não altera em nada os direitos dos trabalhadores, garantidos pela Constituição Federal e que os sindicalistas estão apostando no ¿quanto pior, melhor¿.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Hino vaiado</b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os sindicalistas que protestaram nas galerias da Assembleia Legislativa e impediram a realização da audiência pública da Comissão Especial da Câmara Federal sobre reforma trabalhista se superaram.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Tentaram impedir a execução do Hino Nacional, dispararam um apitaço permanente quando as autoridades e o público cantavam.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Inédito. Ao final, vaiaram o hino.

Fonte: Diário Catarinense