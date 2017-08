Detentos do regime semiaberto prestam serviço em Florianópolis

Serviços no canteiro de obras da Secretaria de Infraestrutura e manutenção do Cemitério São Francisco de Assis, ambos no Itacorubi, começaram a contar esta semana com a mão de obra de detentos do regime semiaberto da Penitenciária de Florianópolis.

A parceria foi possibilitada por meio de termo de cooperação firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania no primeiro semestre. A iniciativa tem por objetivo oportunizar trabalho e contribuir com a ressocialização dos reeducandos.

A prefeitura deverá dispor, aos poucos, de até 50 presos para ajudar as intendências em roçagens e pinturas de faixas, bem como fazer limpezas de terrenos baldios e manutenções de prédios públicos, entre outros serviços.

De acordo com o prefeito Gean Loureiro, o convênio traz economia para o município, já que vai substituir serviços terceirizados que trazem custos para a prefeitura, ao mesmo tempo em que trabalha na ressocialização dos detentos.

“Temos detentos especializados em diversas atividades, como marceneiros, eletricistas, pedreiros, o que nos permite, até mesmo, utilizá-los para pequenas manutenções em escolas e centros de saúde. O reforço de pessoal na área operacional é fundamental para a realização de serviços que precisam ser feitos em toda a cidade”, explica o prefeito.

Os presos vão trabalhar uniformizados, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e serão deslocados por um micro-ônibus da Comcap. Dois funcionários da Secretaria de Infraestrutura estão responsáveis por acompanhá-los. A escolha dos detentos foi feita pela Penitenciária, que buscou privilegiar quem tem bom comportamento.



