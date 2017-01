Detroit Auto Show

O Salão de Detroit estava cheio de lançamentos. Porém, basicamente só para os norte-americanos. Para eles, sim, esta edição foi repleta de facelifts e novas gerações, tendo principalmente os utilitários esportivos em evidência. Mas, para alegria dos brasileiros, houve alguns lançamentos mundiais, sem promessas oficiais ao País, e a Mercedes foi a principal delas. A linha AMG completa 50 anos em 2017 e com esse espírito de comemoração resolveu trazer uma série especial: o AMG GT C Edition 50. Posicionado entre o GT S e GT R da mesma família, o coupé virá com motor 4.0 litros V8 de 564cv e uma aceleração em 3,7 segundos.

Ainda acelerando, apresenta em primeira mão o AMG GT S com engenharia de F1, sendo um 4.0 V8 biturbo de 522cv de potência e aceleração em também 3,7 segundos. A sua máxima é de 193 milhas por hora, o que daria 310km/h controlados eletronicamente. Outra "world première" foi o GLA 250 4Matic com motor 2.0 turbo de 210cv e 0 a 100km em 7,1 segundos e o GLA 45 4Matic com motor 2.0 turbo também, mas com 354cv e 4,3 segundos de aceleração.

Fora dos EUA

Outro esportivo anunciado ao mundo foi o Lexus LS 500. Antes vendido exclusivamente ao mercado norte-americano, agora irá ganhar outros continentes, mais especificamente seis. Diante disso, a possibilidade de tê-lo em nossas ruas é reforçada. Chegando a sua quinta geração, o motor é o 3.5 V6 de 420cv, a aceleração é em 4,5 segundos e o câmbio é de dez velocidades. Porém, o que mais atraiu durante a sua apresentação foi a divulgação de um componente peculiar. Entre os itens, os bancos têm inúmeras funções que ultrapassam a regulagem de profundidade e altura. Eles têm nada mais que massagens de shiatsu a bordo, um conforto que faz a todos que sabem da existência desse componente, querer testar além do desempenho do carro. A venda será no fim deste ano.

Entre os conceitos está o Subaru Viziv-7, o mais largo da marca até hoje. Além dele, o destaque no estande da marca foram os novos WRX e WRX STI

Foi anunciado também o LC 500, cujo preço foi dado ênfase por não ultrapassar os US$ 100 mil por um carro com 5.0 litros V8 de 477cv combinado a uma transmissão de dez velocidades. Ele chega de zero a 100km em 4,5 segundos. Ele parte de US$ 92 mil. Outro que teve lugar de destaque foi o crossover UX Concept de quatro lugares, com estilo que mescla futurismo com linhas dark desde o estilo do assento ao design das rodas.

Na teoria

Falando em conceito, eles foram um show a parte no Salão, com sempre. Na Nissan, o destaque foi para o V Motion 2.0, mostrado como uma evolução da assinatura "V-motion", característica do design frontal de vários modelos Nissan atuais. Entre suas características estão as lâmpadas que circundam o logo frontal da marca. Elas se acendem para indicar quando o veículo está no modo ProPILOT, tecnologia que permitirá a funcionalidade de direção autônoma em ruas e cruzamentos. Assim também acontece com o difusor traseiro, que se acende quando o carro está em movimento no modo ProPILOT. Além disso, ressalta aos olhos o teto flutuante, com uma moldura em carbono específica com filetes prateados, e a abertura não convencional, com as portas dianteiras e traseiras criando um espaço desprovido de coluna central. A BMW também mostrou sua visão do futuro com o Concept X2, com um compacto que propõe mesclar um design urbano com traços esportivos. E isso está presente em suas proporções, tendo a funcionalidade de um X com o tamanho de um dois volumes. Já o Subaru estava com o Viziv-7, que é o conceito mais largo da marca até hoje. Além dele, a japonesa exibiu também o WRX STI 2018 com mudanças no interior e na dianteira, sem esquecer o motor turbocharged com a engenharia Boxer, a potência é de 512cv. Ganhou novos retoques também o WRX, tanto no interior como na performance, e o exterior conta novas rodas aro 18. O motor é de 271cv turbocharged com a engenharia Boxer.

O Lexus LS 500 deixará de ser exclusivo aos EUA e será vendido em seis continentes. A sua 5ª geração virá com motor 3.5 V6 de 420cv

Primeiro lugar

E saindo do conceito estava o Stinger da Kia no palco principal em três exteriores: branco, azul e vermelho, além de três interiores: preto com vermelho, preto com bege e só todo preto. Depois de cinco anos de pesquisa, a coreana apresentou a versão final do seu sedan esportivo. O propulsor é um V6 3.3 biturbo com tração traseira de 370cv. A aceleração é de 5,1 segundos e sua máxima é de 268 km/h. Vem ainda em um motor menor: o 2.0 turbo de 258cv. O câmbio de ambos é automático de oito velocidades. A previsão é ser vendido nos Estados Unidos no fim deste ano, com o seu preço divulgado perto do lançamento.

Primeiro Lugar

E não foi preciso esbanjar potência para se destacar. Desta vez quem ganhou foi quem priorizou zero emissões. O compacto elétrico Bolt EV foi eleito o carro do ano 2017 para o mercado americano durante o evento.

O carro totalmente elétrico da Chevrolet tem um motor de 202 cv e 36,7 kgfm, o suficiente para chegar a 100 km/h em menos de 7 segundos. Consegue rodar 383 km até ser recarregado. O seu preço nos EUA começa em US$ 37.495, no entanto com o incentivo do Governo de redução das taxas, chega a US$ 30.000. No Brasil, ele está longe de ser realidade e seria vendido por R$ 200 mil.

*A repórter Camila Marcelo viajou a Detroit (EUA) a convite da General Motors do Brasil (GM do Brasil)

