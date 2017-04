Dia do Off Road com a Jeep

A data 4 de abril foi escolhida a dedo, por seu duplo quatro, para representar o "Jeep Day". Desde 2005, essa celebração foi reconhecida no estado de São Paulo, no entanto antes disso já era comemorada internacionalmente por amantes dessa marca que é referência no 4×4. Para a ocasião, a Jeep convidou a imprensa automotiva para um dia dedicado a explorar os representante das "sete grades".

A começar, exemplares históricos estavam presentes ao lado de seus proprietários colecionadores. Entre eles estava o precursor da Jeep, que nasceu em 1941 a partir de uma demanda militar. Eles queriam um veículo resistente a Segunda Guerra Militar e desse pedido nasceu o MB. E em sua clássica cor verde-oliva estavam alguns representantes dessa época como um de 1942 de Sérgio Chammas.

Ele levou literalmente em pedaços o carro e ninguém acreditava que conseguiria finalizar o modelo. Mas, com cinco anos e muito trabalho, andar nele é como estar dirigindo em um original na década de 40. "Tem gente que põe caixa de direção de um moderno porque é mais mole. Eu fiz o antigo funcionar como era na guerra. Eu pensei, se os soldados usavam – e tem uma teoria que na guerra os aliados tiveram vantagem por causa do Jeep por ser leve e poder carregar muitas coisas -, por que não andar hoje como era antigamente", expõe Sérgio.

Outro personagem da época foi o MB 1945 do colecionador Ricardo Simões. A guerra acabou nesse ano e o primeiro veículo militar foi liberado ao uso civil. Por isso, Ricardo tinha dúvidas se o seu veículo tratava-se de uma "combatente". Mas, ao ver uma documentação de carros presentes na guerra, confirmou pelo chassi a sua participação. "Pelo número de série, disse, eu conheço esse número. Eu anotei e confirmei com a numeração do chassi dele", enfatiza.

Para andar pelo Haras Tuiuti com os jornalistas, o colecionador Fernando Cury disponibilizou três modelos da Willys.

O mais antigo é o seu favorito: o CJ3B 1954, que levou dois anos para restaurar por inteiro. A trajetória foi fotografada e divulgada em um rede social própria do carro. "Ele estava abandonado por dez anos, sem cuidados, e fiz desde o chassi, a carroceria, tudo novo, deu um trabalho, foram dois anos de dedicação para ele", completa.

Além dele, levou ainda o CJ5 1959 e CJ3B 1965, que foi escolhido por ser do ano de seu nascimento e é usado no dia a dia.

Na terra, foi a vez de conhecer o CJ3A 1949 do colecionador Luíz Carlos Castro. A bordo do modelo completamente alterado para enfrentar o 4×4 mais severo, ele assumiu o volante e fui como passageira para subir uma pedra na pista, com mais de 50º de inclinação. Durante o percurso, tudo pareceu natural, como se fosse uma pedrinha no caminho. "Apesar da cara dele, eu tentei manter a originalidade dele, como a carroceria, que é só um pouco mais comprida, o chassi é o do Jeep, só foi alongado. A suspensão tem o tipo das molas do original, mas são outras", lembra. Mas, quando falamos de motor, a história muda: "É um motor V8 de 300cv, câmbio automático e injeção eletrônica", completa Luíz.

Para fechar o dia, ainda teve imersão com 85cm de água em um Wrangler e muitos obstáculos ao volante da Cherokee.

A repórter viajou a Tuiuti (SP) a convite da Jeep

