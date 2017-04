DIA MUNDIAL DA SAÚDE TEM COMO TEMA DEPRESÃO

Programação gratuita no Passeio Pedra Branca ensina atividades que podem prevenir e colaborar no tratamento da doença que já atinge 322 milhões de pessoas no mundo e 6% da população brasileira

Desde 1950, no dia 07 de abril comemora-se o Dia Mundial da Saúde. Uma data destinada a discutir um tema específico que representa uma prioridade na agenda internacional da Organização Mundial da Saúde – OMS. Neste ano, o tema será “Depressão”, fazendo um convite às pessoas para conversar mais sobre este problema que faz parte da vida de quase 6% da população brasileira. O índice é o maior na América Latina e o 2º maior das Américas, colocando o Brasil na 5ª colocação no ranking mundial, ficando atrás dos Estados Unidos, Ucrânia, Austrália e Estônia.

Hoje são cerca de 322 milhões de pessoas de todas as idades que sofrem do problema, número que não para de crescer. De 2005 a 2015 cresceu 18% e, segundo a própria OMS, pelo menos uma em cada vinte pessoas na face da Terra já visitou ou ainda visitará o planeta da depressão. Mas a afirmação mais alarmante é que todo ser humano, em qualquer fase da vida, pode experimentar sintomas de depressão, ou seja, ninguém está livre.

Baseado em todos estes dados, a importância de falar sobre o tema deve ser uma prioridade, assim, a Supera Ginástica para o Cérebro irá realizar um dia repleto de atividades visando conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para ter uma melhor qualidade de vida, no próximo domingo, 09 de abril, das 9h às 18h, no Passeio Pedra Branca, em Palhoça.

De acordo com a terapeuta Mariana Nicoletti Cenci, a ginástica cerebral torna-se um grande aliado na prevenção e também no tratamento da depressão, já que os desafios propostos e os jogos levam as pessoas a experimentar a emoção de pensar e agir de forma inovadora. “Na depressão, normalmente a pessoa pode apresentar dificuldades de concentração, dificuldade na memória recente, velocidade de raciocínio diminuída, ou seja, sintomas cognitivos. Além de sofrer com a tristeza, ansiedade, irritação e mais outros sintomas socioemocionais que afetam a autoestima, disciplina e confiança. Queremos disseminar algumas ferramentas e exercícios que podem ser realizados diariamente por pessoas de qualquer idade, e colaborar para prevenção e tratamento deste mal”, afirma.

Quantas vezes sentimos o que não queremos sentir ou nos perturbamos com angustias e medos que não programamos? A qualidade de vida está se deteriorando. Apesar dos avanços da medicina, da psicologia e da psiquiatria, o normal tem sido ser ansioso e estressado, e o anormal tem sido ser tranquilo e relaxado. Assim, torna-se fundamental difundir o real conceito de saúde da OMS: “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

Aproveite o fim de semana para conhecer o que você pode fazer para ajudar pessoas com depressão e, até mesmo, tentar ficar o mais longe possível desta doença.

Quais são os sintomas da depressão?

A depressão afeta os pensamentos, as emoções, os comportamentos e a saúde física em geral. Aqui estão alguns dos sintomas mais recorrentes:

Tristeza e culpa;

Explosões de raiva;

Perda de interesse em amigos, família e atividades favoritas;

Dificuldade de concentração e memória;

Dificuldade para tomar decisões;

Pensamentos de auto-agressão;

Ilusões e/ou alucinações;

Faltas no trabalho, escola ou outros compromissos;

Cansaço ou falta de energia;

Alterações no apetite e no sono;

Perda ou ganho de peso.

Contudo, se você apresenta algum destes sintomas, não significa necessariamente que está com depressão. Com a ajuda de um profissional de saúde, você pode ter um diagnóstico mais exato e ser direcionado ao tratamento ideal.

Como combater a depressão?

1 – Pratique atividade física

2 – Socialize-se

3 – Ouça música

4 – Alimente-se bem

5 – Cuide da sua aparência

6 – Leia mais

7 – Pratique ginástica cerebral

Tanto as atividades físicas quanto as mentais propiciam o alívio do estresse devido ao aumento da taxa da endorfina, um hormônio que age no sistema nervoso, reduzindo o impacto estressor do ambiente. Com isso, é possível prevenir ou reduzir transtornos depressivos, como é comprovado por vários estudos. A ginástica cerebral estimula o cérebro possibilitando a criação de uma reserva cognitiva que poderá postergar o aparecimento de demências. Mais informações pelo telefone: 48-3209-0902 e site www.superafloripacontinente.com.br.

Jefferson Severino