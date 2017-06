Dica de mãe ajudou na vitória da Chapecoense contra o Vasco

<p>Teve até dica de mãe para que a <b> Chapecoense </b> voltasse a vencer no Campeonato Brasileiro . Arthur Caíke, autor do segundo gol na vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó, disse que sua mãe vinha pedindo que chutasse mais no gol.</p><p>- Minha mãe me cobrava para chutar, meus companheiros também, esse gol é para todos os meus familiares – disse o jogador, que já tem dois no Campeonato Brasileiro e seis na temporada.</p><p>Quem também estava muito feliz era o jogador Luiz Antônio, que fez base no Flamengo e conseguiu derrotar um antigo rival.</p><p>- É um resultado que dá confiança para o jogo contra o Botafogo e para mim tem um sabor especial pois sou flamenguista e minha família é flamenguista, ganhar do Vasco sempre é melhor – disse.</p><p><br></p><p><b>Leia também<br></b><b>Confira a tabela da Série A <br></b><b>Leia mais sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense