Dica para você que gosta de correr supertênis de corrida

A lenda das corridas de 1985 retorna com estilo no Tênis Masculino Nike Air Sock Racer Ultra Flyknit, agora mais moderno com material Nike Flyknit para uma sensação super leve de segunda pele.

ORIGEM DO FLYKNIT

A tecnologia Nike Flyknit foi inspirada no feedback dos corredores que desejavam um tênis com o caimento macio (e praticamente imperceptível) de uma meia.

A Nike embarcou em uma missão de quatro anos com equipes de programadores, engenheiros e designers para criar a tecnologia necessária que confere ao cabedal propriedades estáticas de estrutura e durabilidade. Desta forma, a colocação precisa de suporte, flexibilidade e respirabilidade — tudo em uma camada — foi refinada. O resultado foi um cabedal extremamente leve, moldável e quase sem costuras.

BENEFÍCIOS

O tecido Flyknit respirável envolve o seu pé para um ajuste firme e flexível.

Faixas em couro sintético com fechamento magnético para estabilidade.

O amortecimento Zoom Air no calcanhar é responsivo e leve.

Uma espuma leve sob o pé oferece amortecimento macio.

Cortes profundos no solado permitem que os seus pés se movam naturalmente.



Fonte: floripanews