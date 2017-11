Dicas na hora de comprar na Black Friday

Na próxima sexta-feira (24), o comércio realiza a Black Friday, que consiste em um dia de promoções. O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – Seção Mato Grosso do Sul (IBEDEC-MS) orienta o consumidor para ter cautela na hora de comprar. A principal dica é pesquisar os preços, se possível antes da data da promoção. O comprador também deve guardar a nota fiscal do produto e estar atento aos critérios de cada promoção.

O principal problema da Black Friday no Brasil é o mascaramento de preços. Alguns comerciantes elevam o valor dos produtos para, posteriormente, forjarem os descontos. “É aquele velho caso do consumidor pagar a metade do dobro do preço. Ou seja, um produto que normalmente custa 50 reais tem o preço elevado para 100 reais e no dia da promoção eles afirmam que estão dando 50% de desconto, que você pagaria 50 reais. Em outros casos o produto tem acréscimos surreais, como de 50 para 200 reais, por exemplo, e no dia da promoção eles &39;reduzem&39; para 100”, explica a diretora do IBEDEC-MS, Bárbara Grassi. Para evitar cair nessas falsas promoções, a dica é pesquisar o preço do produto desejado antes da Black Friday.

Trocas e devoluções

No caso de produtos com defeitos é direito do consumidor que o fornecedor realize a troca. Sendo que a lei garante caso o problema não seja resolvido no prazo de 30 dias que o consumidor opte pela troca do produto por outro idêntico, devolução do valor integral ou abatimento proporcional do preço.

Internet

No caso das compras via internet, independentemente do que o fornecedor informe em seu site, o consumidor tem também o direito de arrependimento no prazo de sete dias. O prazo se inicia a partir da entrega do produto.

Em período de promoções os cuidados devem ser redobrados: Salve as fotos do produto que está adquirindo, verifique todas as especificações, verifique se no site há informações para localização do fornecedor (telefone, endereço, etc.), se possui Serviço de Atendimento ao Cliente. Verifique se existe alguma reclamação contra a empresa onde está efetuando a compra. Sites como Reclame Aqui, Buscapé e Reclame Aqui e Sindec (cadastro nacional de reclamações dos Procons) possuem muita informação desse tipo, além das reclamações nas redes sociais do fornecedor.

Orientação

Caso o consumidor sinta-se lesado ao efetuar uma compra, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor – como o Procon. O IBEDEC-MS também oferece atendimento gratuito. O IBEDEC Mato Grosso do Sul fica localizado no seguinte endereço: Rua da Lira, nº 234, sala 02, Vila Carlota, em Campo Grande.



