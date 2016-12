Dicas que podem ser úteis para curtir melhor o próximo Natal

<p><br></p> Foto: Foto: Bruno Alencastro / Agencia RBS <p>Todos os finais de dezembro eu fazia a mesma promessa para o ano seguinte: comprar os presentes de Natal em novembro, para evitar correria de última hora. E até que eu tentava fazer isso, mas não adiantava. Quando me dava conta, lá estava eu no Centro, no meio de uma multidão em busca das últimas lembrancinhas nas vésperas do Natal, ou então enfrentando uma fila interminável de carros perto do shopping. Sempre soube que tudo é uma questão de organização e planejamento, e é isto o que mais desejava para a minha vida: que eu conseguisse, de uma vez por todas cumprir tudo o que estava na minha agenda de forma calma e organizada, sem tanta correria de última hora.</p><p><b>Acompanhe as colunas de Viviane Bevilacqua </b></p><p>Pois conto, orgulhosa, que desta vez consegui. Este final de 2016 está sendo um pouco diferente. Eu adoro dar presentes, mas para fugir da correria doida de Natal procurei outras alternativas, longe do burburinho do Centro e dos congestionamentos no shopping. Uma delas foi comprar pela internet, o que facilita bastante a vida. Sei que muita gente ainda tem certa resistência, acha que não é seguro, tem medo de passar suas informações bancárias e depois sofrer um golpe. Isso existe, sim. Mas eu só compro de lojas conhecidas e com boas referências. Outra tática para evitar a correria de última hora foi comprar nas lojas do meu bairro, evitando o Centro. Aliás, faço isso sempre que possível, se os preços são competitivos. Acho importante valorizar os pequenos negócios, até para que eles continuem existindo. Todo mundo gosta de um comércio diversificado perto de casa, mas para que isso aconteça é preciso que eles tenham clientes.<br></p><p>Outra alternativa bem interessante foi comprar presentes feitos de forma artesanal. Minha habilidade manual é zero, não sei fazer nada, mas sei apreciar um artesanato bem feito. Santa Catarina é pródiga em artesãos e artistas de mão cheia, e não é difícil encontrar produtos bacanas a preços acessíveis. Quase não acreditei quando fui dar uma última olhada na minha listinha de presentes e vi que estava tudo comprado… E ainda faltava quase um mês para o Natal! Uma vitória e tanto, para quem sempre deixava para a última hora. Agora, enquanto escrevia, uma amiga telefonou me convidando para ir ao shopping com ela, fazer compras. Agradeci. Prefiro ficar em casa, vendo minha série favorita no Netflix. que luxo!<br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

