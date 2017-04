Diego se diz preocupado, após lesão no joelho: 'Não deu para continuar'

O Dia

– Apoiador fez um dos gols na vitória sobre o Atlético-PR no Maracanã –

Rio – O Flamengo levou a melhor sobre o Atlético-PR, mas nem tudo foram flores para o clube da Gávea. Diego, autor de um dos gols, e destaque da vitória, sofreu uma entorse no joelho e precisou ser substituído. Após o fim da partida, o meia falou sobre a lesão que sofreu no Maracanã.

“Estou um pouco preocupado, o movimento foi estranho, senti uma torção e não deu para continuar. Foi uma vitória muito importante, contra uma grande equipe, o time está de parabéns”, afirmou.

Os gols do Flamengo foram marcados na primeira etapa com Diego e Guerrero. No segundo tempo, o Furacão conseguiu diminuir com Nikão.

As duas equipes voltam a se enfrentar pela Libertadores. A partida acontece no próximo dia 26 na Arena da Baixada, em Curitiba.



