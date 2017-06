Dilma depõe como testemunha em processo da Operação Zelotes contra Lula

<p>A ex-presidente Dilma Rousseff presta depoimento na sede da Justiça Federal, em Porto Alegre nesta quinta-feira (22). Ela é testemunha arrolada pelo Ministério Público Federal (MPF) em processo criminal ao qual responde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decorrente da Operação Zelotes, que apura fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Dilma chegou em um veículo escuro que entrou pela garagem do prédio. Seguranças da ex-presidente estão no local.</p><p><b>Leia mais<br></b><b> Defesa de Lula pede no TRF4 cancelamento de depoimento de Emílio Odebrecht <br></b><b> Lula chama Joesley Batista de “canalha” e diz que PT precisa “radicalizar” <br></b> <b>Banco suíço denunciou transações suspeitas em contas mantidas pela JBS e atribuídas ao PT</b> <b><br></b></p><p>De acordo com o MPF, a empresa Marcondes & Mautoni repassou R$ 2,5 milhões para a LFT Marketing Esportivo, que é do filho de Lula, Luis Cláudio Lula da Silva, em troca de vantagens para prorrogação da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Essa empresa seria lobista da indústria automobilística para aprovação da Medida Provisória que tratou do assunto.<br></p><p>O MPF sustenta que o filho de Lula não conseguiu comprovar os serviços prestados à empresa Marcondes & Mautoni. O processo tramita na 10ª Vara Federal de Brasília e é conduzido pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira. O depoimento de Dilma é tomado por videoconferência.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense