Diogo Vargas: A proximidade dos 100 homicídios e a falta de ações de impacto em Florianópolis

<p>Desde a <b> morte da turista gaúcha Daniela Scotto </b>, 38 anos, com um tiro na madrugada de Réveillon, <b> Florianópolis </b>chegou a trágica marca de 99 assassinatos em pouco mais de seis meses em 2017.<br></p><p>Daniela estava no carro da família que entrou por engano em uma rua na comunidade Papaquara, norte da Ilha, quando traficantes dispararam sem motivo algum. O crime simbolizou o temor com a violência, houve discursos e ações pontuais nos dias seguintes, mas nada que segurasse a onda de mortes que viria no ano e que se aproxima dos 100 homicídios.<br></p><p>Foram várias execuções de dia e de noite. Teve até <b> chacinas na Ilha: uma na Costeira </b> e <b> outra na Vila União </b>. E a <b> execução em plena sexta-feira de manhã no Mercado Público </b>, no dia 3 de março?<br></p><p>O discurso oficial é que a maioria dos homicídios está ligado a guerra de traficantes de drogas e facções criminosas, linha que parece fazer sentido. Mas, então por que não se fortaleceu a Delegacia de Combate à s Drogas (Decod) da Capital, hoje com apenas quatro agentes para investigação, um delegado e um escrivão?<br></p><p>No meio policial há quem enxergue a possibilidade de no mínimo mais 50 assassinatos até o final do ano. Famílias irão chorar, a polícia vai para à rua, operações momentâneas serão intensificadas até que outro crime de repercussão seja registrado e a violência fique novamente em evidência.<br></p><p>Os pontos críticos são de conhecimento geral: Continente, norte da Ilha e Costeira. São áreas com amplo domínio de facções esquecidas pelo poder público. Ou seja, um terreno fértil para a violência. Na sexta-feira, bandidos executaram dois homens na frente de um supermercado nos Ingleses, causando risco a inocentes em balas perdidas.<br></p><p>Nos últimos meses, policiais militares do interior atuaram como reforço temporário. Na Polícia Civil, o Continente ganhou uma central de investigação e a Delegacia de Homicídios mais policiais. Mesmo assim, as mortes não diminuíram.<br></p><p>O Estado e até mesmo a Prefeitura, que prometeu se envolver diretamente no assunto, carecem de divulgar à sociedade como planejam reduzir a criminalidade e frear a matança histórica negativa da Capital catarinense.<br></p><p>O Ministério Público, o Judiciário e as áreas ligadas à educação também precisam se envolver na ofensiva pela redução da taxa de homicídios.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense