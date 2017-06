Diogo Vargas: operação Moeda Verde sem pizza

<p>Para muitos que esperavam pizza, a tão rumorosa Operação Moeda Verde da Polícia Federal acabou tendo um desfecho rigoroso, com penas pesadas e altas. A maior delas, de 28 anos de prisão, saiu para o empresário Péricles Druck, da Habitasul.</p><p>Esta é a primeira avaliação feita após o anúncio da sentença do caso proferida pelo juiz federal Marcelo Krás Borges, na noite desta quarta-feira, em Florianópolis. Após 10 anos e pouco mais de um mês, a decisão terminou com a condenação de 16 pessoas, entre elas empresários de grande porte, mas também teve a absolvição de outras dez pessoas e situações de prescrições de delitos.</p><p>A perda em favor da União de empreendimentos, além da demolição determinada, por exemplo, do Il Campanario e de cinco beach clubs em Jurerê Internacional, dá um final ainda mais simbólico e até surpreendente ao processo.</p><p>Na fase de instrução e julgamento, o clima acalorado entre advogados de defesa e a acusação do Ministério Público Federal sinalizava preocupação no ar para os réus, mas não do tamanho que se configura o resultado de agora.</p><p>O juiz Krás Borges disse não ter visto outra alternativa se não a condenação ao constatar a existência de uma quadrilha altamente organizada. Segundo o magistrado, havia a compra de licenças ambientais para que os empreendimentos pudessem ser localizados em área de preservação permanente. Krás Borges ressaltou ter havido inúmeros casos de corrupção sem que houvesse qualquer incômodo por parte da fiscalização municipal e estadual.</p><p>Importante observar no contexto da legislação brasileira que esta sentença é de primeiro grau, ou seja, ainda cabem recursos nas segunda e terceira instância, ou seja, respectivamente no Tribunal Federal da 4a Região em Porto Alegre e depois nos tribunais superiores em Brasília. Especialistas acreditam que esta nova fase que vem pela frente será marcada também por novos longos anos para o julgamento dos recursos, que podem manter ou modificar totalmente as conclusões do juiz Krás Borges.</p><p><b>Leia mais:<br> Juiz condena réus na Operação Moeda Verde </b><br></p><p><b> Confira íntegra das sentenças da Operação Moeda Verde </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense