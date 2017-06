Diretor da Chapecoense defende trabalho de Vagner Mancini

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Depois de quatro derrotas em cinco jogos, sendo duas goleadas por 6 a 3 contra o Grêmio e 5 a 1 para o Flamengo, foi a vez do diretor-executivo da <b> Chapecoense , </b>Rui Costa, defender a permanência do treinador Vagner Mancini. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> – É um treinador que nos trouxe até aqui, tem um título em três meses, é maduro, sabe lidar com essas situações. Nossa equipe não desaprendeu a jogar, não falta trabalho- disse Rui Costa, em entrevista coletiva.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O diretor também confirmou que o clube está atrás de reforços. O time voltou para Chapecó na tarde desta sexta-feira e os titulares fizeram um trabalho regenerativo no Centro de Treinamento da Água Amarela. Antes teve bastante conversa do técnico com os jogadores.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O zagueiro Victor Ramos deixou o trabalho antes dos demais para fazer exames. Ele sentiu dores musculares e é dúvida para o jogo de domingo, 19h, contra o Atlético Mineiro. Caso ele não atue o zagueiro Luiz Otávio deve voltar ao time titular.</p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense