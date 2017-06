Diretoria de Bem-Estar Animal da Capital realiza campanha para proteger cães e gatos do frio

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A diretoria de Bem-Estar Animal de <b> Florianópolis </b> está com campanha nas redes sociais para arrecadar agasalhos e casinhas para os cães e gatos que vivem na sede da <b> Dibea </b>, no <b> Itacorubi </b>. A resposta tem sido positiva, mas toda a ajuda sempre é bem-vinda. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O consultório veterinário popular também foi reaberto para população de baixa renda, e os mutirões de castração já atenderam pelo menos 500 animais desde o início do ano.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Sorria<br></b>Câmeras de <b> segurança </b> foram instaladas na cabeceira da <b> Ponte Colombo Salles </b> nesta quarta à tarde. Só não vai querer dar tchauzinho para o sistema de videomonitoramento na hora do congestionamento.</p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A praça é nossa<br></b>Mais um espaço público foi adotado pela iniciativa privada ontem durante o 1º Encontro de Revitalização de Espaços Urbanos e <b> Meio Ambiente </b>. A praça Irmã Maria Tereza Kock, no bairro Santa Mônica, agora passa a ganhar os cuidados da RM Fitness. Somente neste ano, 12 lugares públicos já foram adotados por empresas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Casa de ferreiro<br></b>A polêmica do <b> vídeo em Rodrigo Hilbert abate um carneirinho </b> mobilizou os catarinenses nas redes sociais. Em <b> Orleans </b>, cidade com 22 mil habitantes onde o bonitão nasceu no Sul do Estado, os simpatizantes defendem que ele apenas reproduziu uma prática comum em todo interior. Curioso foi a repercussão que a tal ONG de <b> São Joaquim </b>, na Serra catarinense, alcançou com a denúncia. O gélido município é um dos maiores produtores de frescal, carne maturada de ovelha, servido a preços pra lá de salgados.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> <br></p><p> <b>Aprovação do Plano Diretor parece ser possível apenas se estiver de acordo com o interesse de poucos</b> <br></p><p><b> Tragédia anunciada: Deinfra informa que manutenção de elevado na SC-401 está em andamento <br></b></p><p> <b>Região metropolitana de Florianópolis é refém das pontes</b> <b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense