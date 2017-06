Divididos sobre a permanência ou não no governo Temer, os tucanos subiram no muro

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Rachados desde as duas últimas reuniões do comando nacional sobre permanência ou não no governo <b>Temer</b> , os tucanos subiram no muro. E neste feriadão ficaram zonzos. Ninguém entendeu aqui em Santa Catarina a <b>proposta de Fernando Henrique Cardoso de renúncia de Michel Temer e de eleições diretas já</b> . Ou acha que esta é a última chance, ou quer fazer média com o PT, que lançou esta bandeira.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>No Sul de SC</b><br>Na foto acima, aparecem o senador <b>Paulo Bauer</b> , a deputada <b>Geovânia de Sá</b> , o presidente do PSDB em Santa Catarina, <b>Marcos Vieira</b> , o senador <b>Dalirio Beber</b> e o secretário <b>Leonel Pavan</b> : a cúpula tucana esteve em presente em peso nas comemorações dos 126 anos de colonização italiana em Nova Veneza.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Araucárias</b><br>O ministro do Meio Ambiente, <b>Sarney Filho</b> , estará neste sábado, à s 9h, na Assembleia Legislativa, participando de reunião com deputados federais e estaduais e dirigentes da Fatma, ICMBio e Ibama. Tema único em debate: a expansão dos limites do Parque Nacional das Araucárias, que continua gerando conflitos em vários municípios da região serrana e do Sul do Estado. Na coordenação do evento, a deputada Carmem Zanotto (PPS).</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>O encontro</b><br>A crise política nacional mereceu uma avaliação numa eclética mesa ontem, em Itapema. Reuniu o senador Paulo Bauer, do PSDB, o prefeito Udo Döhler, do PMDB, o deputado Esperidião Amin e a ex-prefeita Angela Amin, do PP. Todos convidados para o casamento da filha do empresário Miguel Abuhab, de Joinville.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Luto</b><br>A Associação Catarinense de Medicina divulgou nota de pesar pelo falecimento do médico Edson José Cardoso (Dr. Rato), que faleceu na Capital e foi sepultado ontem no Cemitério São Francisco de Assis. Professor e ex-coordenador do curso de Medicina da UFSC, era especialista em angiologia e cirurgia vascular, além de um ser humano especial, ex-atleta e uma pessoa muito comunicativa.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Lava-Jato</b><br>O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) realizará segunda-feira, a partir das 19h, um debate sobre aspectos jurídicos da Operação Lava-Jato. Com o título ¿A visão estratégica da resposta à acusação¿, a mesa-redonda reunirá os advogados criminalistas Flávio Schlickmann e Luiz Eduardo Righetto. Na mediação, o professor Rogério Ristow. Na ocasião, será lançado o novo curso de pós-graduação em Teoria e Prática das Ciências Criminais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Contorno: a greve</b><br>Ao contrário do que garante a assessoria da Arteris, a greve dos terceirizados da Pavsolo pode comprometer o cronograma das obras do contorno da BR-101 na Grande Florianópolis. É o que dizem os trabalhadores, queixando-se de atraso de três meses nos salários. E a Pavsolo cobra reajustes de contratos com a Arteris. Esta reitera que os pagamentos estão em dia. E que o fato não atrasará os serviços.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Justiça digital</b><br>Outra inovação no Judiciário catarinense. Os juízes Jeferson Isidoro Mafra e Álvaro Luiz Pereira de Andrade, dos Juizados Especiais de Blumenau, assinaram portaria pioneira. Autorizam a citação virtual sem efeitos de revelia, pelos aplicativos Whatsapp e Messenger, exclusivamente para audiências de conciliação nos processos de conhecimento. Apostam na popularidade das redes e no aumento da frequência nas audiências.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>”Temos que aprovar as reformas, não apoiar retrocessos”, diz Paulo Bauer</b> <br></p><p> <b>Secretaria Estadual de Saúde quer reduzir o número de unidades do Samu</b> <br></p><p> <b>Obra do contorno viário da BR-101 na Grande Florianópolis está próxima de conclusão</b> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense