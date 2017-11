Divulgada as datas para escolha de vagas para profissionais que irão trabalhar nas creches durante o verão

A escolha de vagas para atuação na Creche de Verão 2018 da prefeitura de Florianópolis ocorrerá nos dias 11 e 12 de dezembro, no Centro de Educação Continuada (CEC) da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Ferreira Lima, nº 82, Centro.

Só precisarão comparecer os candidatos inscritos no processo seletivo do edital 011/16, nas áreas de professor de educação infantil, professor auxiliar de educação infantil, professor de educação física e auxiliar de sala.

As vagas disponíveis destinam-se à contratação temporária, no período de 2 a 31 de janeiro de 2018, para desenvolvimento de atividades em uma das sete unidades que receberão o programa.

O quadro de vagas será disponibilizado no site da Secretaria de Educação, no endereço http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/ , a partir das 19h do dia 8 de dezembro.

Data e Horário

Professor de Educação Física- 11/12/17 – 17h30

Professor Auxiliar de Educação Infantil- 11/12/17- 18h

Auxiliar de Sala – 11/12/17- 19h

Professor de Educação Infantil – Classificação 001 a 250- 12/12/17 17h30

Professor de Educação Infantil – Classificação 251 a 500- 12/12/17 18h30

Professor de Educação Infantil – Classificação 501 ao final- 12/12/17 19h30

Unidades da creche de verão

NEI Santo Antônio de Pádua- bairro João Paulo -Central

Creche Waldemar da Silva Filho- bairro Trindade- Central

Creche Celso Ramos- bairro Prainha- Central

NEI Orisvaldina Silva- bairro Lagoa da Conceição- Leste

Creche Maria Nair da Silva bairro F azenda do Rio Tavares- Sul

Creche Ingleses-bairro Ingleses- Norte

NEI Nagib Jabor-bairro Estreito- Continente



Fonte: Floripa News