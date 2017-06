"Dnit faz jogo de empurra", diz procurador sobre falta de luz na Ponte de Laguna

<p>Desde julho de 2015, quando a ponte Anita Garibaldi foi inaugurada em Laguna, no Sul de Santa Catarina, a conta de luz da estrutura não é paga. Em meio à s discussões de quem deve arcar com a despesa, parte da iluminação da ponte desligou, e quem precisou passar por ela nas últimas semanas percebeu a falta de manutenção no local. Postes e os <i>leds </i>instalados ao longo da estrutura estão apagados desde o começo do mês. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a prefeitura da cidade discutem, mais uma vez, de quem é a responsabilidade pela preservação da gigante. </p><p>O processo do Executivo de Laguna contra o DNIT aguarda uma decisão do Superior Tribunal Federal (STF). Já a ação do órgão federal em desfavor da prefeitura deve ser julgada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Enquanto as decisões não saem, os quatro quilômetros que cortam a BR-101 seguem sem manutenção e a Celesc é obrigada a continuar fornecendo energia. Segundo a companhia elétrica, a dívida já passa dos R$ 300 mil. </p><p>Mesmo tendo perdido a discussão em três instâncias distintas, a prefeitura afirma que a responsabilidade pela conta de energia e a manutenção do trecho é do DNIT. De acordo com o procurador municipal Adriano Massih, a cidade não tem condições financeiras e jurídicas de arcar com os custos. </p><p>— O DNIT está tentando fazer um jogo de empurra-empurra. Ainda não existe uma definição de quem tem que pagar a conta, mas mesmo que fosse de nossa obrigação arcar com a iluminação, toda a parte de manutenção é de responsabilidade do DNIT — garantiu Adriano.</p><p>Por meio de nota, o órgão federal afirmou que não é responsável pela assistência da estrutura. No entanto, conforme orientação da Procuradoria Federal, a autarquia disse que já providencia os reparos no sistema. A data para que a situação seja normalizada não foi divulgada. </p> Postes e os leads instalados ao longo da estrutura estão apagados desde o começo do mês Foto: Silas Júnior / RBS TV <p><b>Leia mais notícias:<br> Deputado sugere incluir custo de iluminação da ponte de Laguna na concessão da BR-101 </b><br></p><p> <b>Serra do Rio do Rastro continua com risco de deslizamentos um ano após estudo identificar pontos críticos</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense