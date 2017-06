Documentário sobre nazismo em SC abre o festival FAM 2017 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os regimes totalitários que eclodiram na Europa nos anos 1930 e desembocaram na Segunda Guerra Mundial exerceram significativa influência em Santa Catarina, onde foram criados núcleos e partidos nazifascistas. O assunto, polêmico e até ignorado pela historiografia oficial, é o tema do documentário <i>Anauê</i>, do catarinense Zeca Pires. O longa-metragem revê os tempos do Integralismo e Nazismo na região de Blumenau e abre nesta terça-feira a 21ª edição do <b>Florianópolis Audiovisual Mercosul</b> , o FAM, na <b>Mostra Longas Mercosul</b> à s 21h. O principal festival de cinema no Estado e um dos mais importantes do Mercosul segue até o dia 25 de junho com mostras de ficção, animação e documentários, além de exposições e debates no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, em Florianópolis.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O documentário de quase duas horas tem depoimentos de moradores e descendentes de alemães, historiadores e sociólogos. Mostra um histórico acervo fotográfico, fílmico e fonográfico, como fragmentos dos discursos de Getúlio Vargas e de uma entrevista de Nereu Ramos. O filme foi realizado com o Prêmio Catarinense de Cinema 2013/2014.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>—É uma parte da história de Santa Catarina que foi colocada para debaixo do tapete. Acho importante que as novas gerações saibam para não repetirem. Tenho convicção de que a gente tem que aceitar as diferenças e opiniões diversas. Não só aceitar, como também crescer com isso. Para diminuir o preconceito, a ganância, a intolerância — opina o diretor.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Outras estreias importantes ocorrem durante o FAM 2017. Uma delas é a produção brasileira-uruguaia <i>A Mulher do Pai</i>, de Cristiane Oliveira, que será exibido amanhã na Mostra Longas Mercosul — um dia antes de entrar na programação dos cinemas comerciais. Outra é <i>Guarnieri</i>, documentário que estreia em SC e relembra a trajetória do ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, figura significativa do teatro brasileiro. O filme é dirigido pelo neto do ator, Francisco Guarnieri.</p> Cena de “A Mulher do Pai”, de Cristiane Oliveira Foto: Mulher do Pai / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <strong>Temas sociais e mostra de videoclipes</strong></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> O FAM teve recorde de inscritos em 2017. Foram 710 trabalhos, 30 % a mais que no ano passado, de países como o Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai. Os <b>45 filmes selecionados</b> serão exibidos em cinco mostras competitivas: Mostra Doc-FAM, Curtas Mercosul, Curtas Catarinense, Infantojuvenil e de Videoclipes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Dentre as novidades está a data de abertura — uma terça-feira e não sexta, como era comum — e o número de dias de festival, que em vez de oito terá seis dias de programação. Outra novidade é a Mostra de Videoclipes, gênero que voltou com vigor nos últimos anos. É a primeira vez também que o FAM realiza o Rally Universitário. Os 25 estudantes selecionados, divididos em grupos, terão a missão de produzir um curta-metragem de três a cinco minutos em até 100 horas contínuas de produção.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A diversidade temática será outro ponto forte do FAM 2017, com produções que perpassam assuntos sociais e políticos do Brasil e da América Latina.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>—Tem muitos filmes sobre a condição da mulher no mundo. O longa colombiano <i>Oscuro Animal</i>, por exemplo, fala sobre a opressão da mulher na Colômbia. Tem filme também que discute a questão indígena, como o doc <i>Índios no Poder</i> — destaca a diretora de programação do festival, Marilha Naccari.</p><p class=”embed-content”> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A programação do FAM terá ainda Fórum Audiovisual Mercosul, encontros, lançamento de livro, shows e oficinas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Veja a programação completa no <b>site do evento.</b> <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>AGENDE-SE<br><br>O quê:</b> FAM 2017<br><b>Quando: </b>20 a 25 de junho<br><b>Onde: </b>Centro de Cultura e Eventos da UFSC, Campus Trindade, Florianópolis<br><b>Quanto: </b>gratuito</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense