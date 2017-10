Documentário sobre surfista de Itajaí com deficiência física será lançado nesta quarta-feira

Natural de Itajaí, o surfista Jonathan Borba nasceu sem o antebraço esquerdo, mas o Itajaiense mostra que a superação e vontade são atributos importantes para a busca pela vitória e satisfação pessoal.

E para quem acha que sua deficiência é um obstáculo, o documentário mostra o contrário. Produzido em formato colaborativo pela Ócio Filmes e Raphchillian Filmes, foi gravado durante pouco mais de um mês e mostra como é a rotina de treinos e sua vida pessoal. A relação com a família e os desafios do surf adaptado. A marca Salcura, foi uma das apoiadoras do atleta, que aproximou Jonathan aos produtores do vídeo.

O documentário será lançado nesta quarta-feira (11), no PG Surf Skate, na cidade de Itajaí. A história de uma vida é feita de realizar sonhos. Assim como os rios que não param sua jornada até desaguar nas águas profundas do oceano. A vida do surfista de Itajaí, Jonathan Borba e suas vitórias são contadas através das lentes no documentário RIA. https://vimeo.com/235658791

Recentemente, Jonathan foi convocado para representar o Brasil no Mundial de Surf Adaptado, que acontece no final do ano, na Califórnia, nos Estados Unidos.



Fonte: Floripa News