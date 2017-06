Doe Sangue Você é o tipo de alguém !

No mês de junho o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) realiza uma campanha interna com o intuito de sensibilizar seus servidores e todos os cidadãos a se tornarem doadores de sangue. As peças publicitárias trazem o mote “Você é o tipo de alguém!”, juntamente a diferentes retratos, de pessoas de diferentes etnias e biotipos.

Não importa raça, gênero ou nível de instrução. Todas as pessoas são potenciais doadoras e podem contribuir para manter os estoques de sangue elevados. Uma doação pode salvar muitas vidas e a ação objetiva aumentar o número de doadores em todo o estado de Santa Catarina.

Atualmente, o Hemosc conta com a participação de aproximadamente 70% de doações espontâneas em todo o Estado. Incentive este ato de solidariedade e convide seus colegas de trabalho.

Dia 14 de junho, é o dia Internacional do Doador de Sangue. Que tal podermos ilustrar o nosso engajamento? Para isso, ao final do mês construiremos uma galeria de imagens com fotografias dos doadores que publicarem, em seu Facebook ou Instagram, uma fotografia demonstrando sua contribuição com uso da hashtag SouoTipodeAlguem.

Para DOAR É PRECISO:

Ter idade entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias;

O limite de idade para primeira doação é de 60 anos;

O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados no corpo;

Pesar acima de 50 kg (com desconto de vestimentas);

Apresentar documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial: RG., carteira profissional, carteira de motorista, etc.

Ter repousado bem na noite antes da doação;

Evitar o jejum. Fazer refeições leves e não gordurosas, nas 4 horas que antecedem a doação;

Evitar uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

Evitar vir acompanhado com crianças, sem acompanhantes.

IMPORTANTE: Doadores com idade de 16 e 17 anos de idade são aceitos para doação mediante a presença e autorização formal dos pais e/ou responsável legal.

ONDE DOAR

Viu como é fácil? Quer se tornar um doador também? Então veja os locais onde você pode encontrar a unidade do HEMOSC mais próxima http://www.hemosc.org.br/onde-doar.html

Â



Fonte: floripanews