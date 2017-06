Dois homens morrem após serem baleados no Norte da Ilha

<p>Dois homens, que ainda não foram identificados, morreram baleados nesta sexta-feira à noite em uma esquina da Rua Graciliano Manoel Gomes, próximo ao supermercado MM, no Ingleses do Rio Vermelho, em Florianópolis.</p><p>Conforme informações iniciais repassadas pela Polícia Militar, que atende a ocorrência, o motivo dos disparos seria um acerto de contas. Chegou a ser cogitado que a movimentação e os disparos teriam relação com uma tentativa de assalto, informação que foi descartada. </p><p>Relatos também dos policiais apontam que as vítimas estavam na rua e os tiros foram disparados por homens que estavam em uma moto. Uma terceira pessoa, que não teria relação com a situação, acabou sendo atingida por um tiro na perna e foi socorrida.<br></p><p><b> Leia outras notícias de segurança </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense