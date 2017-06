Dois morrem em acidentes de trânsito na BR-280, no Norte de SC

<p>Dois acidentes, que aconteceram com meia hora de diferença, acabaram com duas mortes na BR-280, no Norte de SC, na madrugada deste sábado. O primeiro deles foi uma colisão frontal entre um caminhão de Mafra e um Palio de Joinville no km 9 da rodovia federal, no trecho de São Francisco do Sul. A ocorrência foi registrada à s 3h30min deste sábado.</p><p>Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul, houve uma explosão e o motorista do carro morreu carbonizado. A Polícia Rodoviária Federal não tinha a identidade da vítima. </p><p>Os ocupantes do caminhão – o condutor de 31 anos e um passageiro de 16 – saíram ilesos. <br></p><p>Já à s 3h50min, também na BR-280, no km 123,5 em São Bento do Sul, um jovem de 22 anos morreu atropelado. Um Toyota Etios, com placas de São Bento do Sul, atropelou o jovem. Os três ocupantes do veículo saíram ilesos. A PRF do local não atendeu as ligações para explicar as circunstâncias do acidente. </p><p><b>Leia mais notícias:</b><br></p><p><b> Motociclista morre na SC-414, em Luiz Alves </b><br></p><p><br><br><br><br><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense