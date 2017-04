Dois policiais são baleados em tiroteio no Engenho Novo

O Dia

– Outras duas pessoas, que passavam pelo local onde aconteceu confronto, também foram baleadas –

Rio – Dois policiais e duas pessoas foram baleadas após intenso tiroteio na comunidade São João, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Procurada, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) informou que policiais da UPP Lins, foram atacados por dois criminosos que estavam em uma motocicleta na Rua Barão do Bom Retiro.

Moradores da comunidade usaram as redes sociais para relatar o clima tenso. Os disparoes começaram a ser ouvidos por volta das 10h da manhã deste domingo. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho. Na fuga, os criminosos deixaram uma pistola cair.

