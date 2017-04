Dólar fecha em alta de 0,29%, a R$ 3,14

O dólar fechou em alta de 0,29% nesta terça-feira (11), a R$ 3,1480, com as atenções do mercado voltadas para o trâmite da reforma da Previdência no Congresso Nacional. A mínima do dia foi de R$ 3,1252.

Nesta segunda (10), a moeda norte-americana fechou em queda de 0,35%, após elevação por três dias consecutivos. O dólar era vendido a R$ 3,1390.

Na sexta-feira, a moeda norte-americana encerrou com avanço de 0,14%, cotada a R$ 3,1502.

