Domingo de rock'n roll na veia, em São João de Meriti

Aline Cavalcante

– A 5ª edição do ‘Boca do Rock Festival’ vai trazer 10 bandas aos palcos. Serão 10 horas de música, campeonato de skate e oficinas de grafite –

São João de Meriti – Uma festa de aniversário que virou encontro anual. Foi assim que começou o Boca Rock Festival, que acontece hoje em São João de Meriti, e terá 10 horas de música. O baterista Helmo Ribeiro, o Bocão, desde 2009, reunia os amigos para seu aniversário e, como bom roqueiro, o encontro virava sempre uma grande apresentação de rock.

A cada ano a festa de aniversário ficava maior e, foi então, que ele resolveu transformar em evento oficial: um festival de rock que já contou com as presenças como Planet Hemp, Racionais MCs e MV Bill em edições passadas. “E pensar que tudo começou com uma reunião entre amigos, em uma casa pequena. Hoje, é um dos eventos mais esperados pelo público deste segmento aqui na Baixada”, diz o músico.

Uma das atrações deste ano é o Skama. O grupo preparou um tributo à banda O Rappa. “É uma homenagem que fazemos, vamos contar uma história de 20 anos no palco. Estamos felizes em participar deste evento. Temos que manter esta chama do rock na Baixada”, diz João Paulo Elias, o Santo, vocalista do grupo.

Para Claudio Salles, o baterista do Skama, que será a segunda apresentação do dia, o festival inspira fãs e músicos. “Mostrar o trabalho, principalmente aqui na região não é uma tarefa fácil. Muita gente acaba se inspirando quando nos olha no palco”.

Outros destaques ficam por conta das banda Mister Guns, que faz cover do Guns N’ Roses, e Contra Plano. “O movimento rock é muito presente na Baixada e precisa ser valorizado”, diz Fernando Gonçalves, da Contra Plano. Dois palcos serão montados para receber as dez bandas convidadas. Bocão explica que o objetivo é fazer do encontro o maior evento de rock que a Baixada Fluminense já teve. Além de música, haverá food trucks, oficinas de grafite e uma competição de skate, a ‘Best Trick’, que significa a melhor manobra.

O evento começará às 12h, na Escola Guararapes, que fica na Rua Santos Dumont 28, em Jardim Meriti. O ingresso custa R$ 20.

Fonte: O Dia