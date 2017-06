Domingo será de sol entre nuvens e temperaturas elevadas em SC

<p>O sol deve aparecer entre nuvens neste domingo, segundo informações da <b>Epagri/Ciram</b> , órgão estadual e monitoramento da <b>previsão do tempo</b> e clima. O litoral Norte de SC deve ter chuva fraca pela manhã e noite. As temperaturas seguem em elevação, sendo mais altas no Oeste e litoral Sul pela tarde, quando os termômetros devem marcar entre 28 e 30°C.</p><p>Entre segunda e quinta-feira o Estado vai estar sob influência de uma massa de ar seco e quente, o que faz que o tempo firme fique firme, com nevoeiros ao amanhecer e sol ao longo do dia. As temperaturas seguem altas, fazendo calor para essa época do ano, especialmente à tarde. </p><p>A partir de sexta-feira uma frente fria deve avançar pelo litoral do Rio Grande do Sul, fazendo com que haja aumento das nuvens em SC e ocorra chuva fraca isolada, principalmente da Serra ao litoral. A temperatura deve voltar a baixar na primeira semana de julho.</p> Foto: Simone Feldmann / Agência RBS <p><b>Leia também:</b></p><p><b> No primeiro dia do inverno, veja como foi a maior nevasca de SC, que completa 60 anos em 2017 <br></b></p><p><b> Saiba quais cuidados são essenciais para evitar as doenças mais comuns no inverno <br></b></p><p><b> Inverno começa quarta-feira e será típico com frio e tempo seco em SC </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

