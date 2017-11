Domingo tem prova de classificação do IFSC

Neste domingo (26), cerca de 6 mil candidatos disputam 1.119 vagas do Ensino Médio Técnico 2018.1 do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O exame de seleção será realizado no período da tarde nas cidades de Araranguá, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Jaraguá do Sul, Joinville, São José, São Miguel do Oeste e Xanxerê. O local do exame já está disponível para consulta no Portal de Inscrições: https://sistemadeingresso.ifsc.edu.br .



A prova para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio começará às 14h e terá duração de três horas. O conteúdo do exame é composto por 20 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos do Ensino Fundamental, sedo 10 questões de Língua Portuguesa e 10 de Matemática.

O candidato deverá se apresentar no local de realização da prova com 30 minutos antes de seu início e deve levar caneta esferográfica transparente com tinta preta ou azul e um documento oficial de identificação com foto (original). Para consultar seu local de prova, o candidato deve acessar sua inscrição no Portal de Inscrições no site do IFSC.

Cursos mais concorridos

Os cursos mais concorridos no processo de seleção deste semestre foram os técnicos em Eletrônica, Saneamento e Edificações do Câmpus Florianópolis. A relação completa de candidato/vaga por ser conferida no site do IFSC: http://www.ifsc.edu.br .

Resultado

O gabarito preliminar da prova será divulgado a partir das 18h do dia 26 de novembro. Recursos quanto ao conteúdo e/ou gabarito das provas deverão ser encaminhados pelo próprio candidato até às 18h do dia 27 de novembro de 2017 por meio de formulário eletrônico que será disponibilizado na página do Departamento de Ingresso do IFSC: http://www.ingresso.ifsc.edu.br .



A relação dos candidatos aprovados em primeira chamada será publicada no dia 14 de dezembro de 2017, a partir das 18h.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail ingresso@ifsc.edu.br ou então podem ser tiradas pelos telefones disponíveis no edital. As informações detalhadas do processo seleto devem ser conferidas no Edital 02/DEING/2018-1: Cursos Técnicos Integrados – Exame de Classificação disponível no site do IFSC.



