Domingo terá aumento de nuvens e chuva em algumas regiões de SC 

<p>Depois de um sábado de sol e calor em todas as regiões do Estado, o domingo também será um dia gostoso para ser aproveitado ao ar livre, apesar do aumento de nuvens no período da tarde.</p><p>As temperaturas continuam subindo bastante, com destaque nas áreas próximas ao Litoral. À tarde, a temperatura pode chegar perto de 31°C em pontos do Sul, 30°C no Vale do Itajaí e Norte e 29°C na Grande Florianópolis. O dia deve ficar agradável até mesmo na Serra, com máxima de 23°C.</p><p>No decorrer do dia, as nuvens voltam a predominar e até provocam chuva nas cidades mais próximas do Rio Grande do Sul, nas regiões Oeste, Serra e Sul.</p><p>Na segunda-feira, as temperaturas voltam a ficar baixas em Santa Catarina.<br></p><p><b>Confira a previsão por regiões para este domingo:</b><br></p><p>REGIÃO: LITORAL NORTE <br>Máxima: 26ºC Mínima 18ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com muitas nuvens</p><p>REGIÃO: PLANALTO NORTE <br>Máxima: 21ºC Mínima: 13ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com muitas nuvens</p><p>REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA <br>Máxima: 24ºC Mínima: 18ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com muitas nuvens</p><p>REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA <br>Máxima: 24ºC Mínima: 15ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com muitas nuvens</p><p>REGIÃO: VALE DO ITAJAÍ <br>Máxima: 26ºC Mínima: 14ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com algumas nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Céu com muitas nuvens</p><p>REGIÃO: LITORAL SUL <br>Máxima: 27ºC Mínima: 15ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com aumento de nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Pancada de chuva isolada</p><p>REGIÃO: PLANALTO SUL <br>Máxima: 20ºC Mínima: 11ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com aumento de nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Pancada de chuva isolada</p><p>REGIÃO: MEIO OESTE <br>Máxima: 23ºC Mínima: 13ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com aumento de nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Pancada de chuva isolada<br></p><p>REGIÃO: OESTE <br>Máxima: 25ºC Mínima: 14ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com aumento de nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Pancada de chuva isolada<br></p><p>REGIÃO: EXTREMO OESTE <br>Máxima: 27ºC Mínima: 17ºC<br><b>Manhã: </b>Sol com aumento de nuvens<br><b>Tarde: </b>Sol com muitas nuvens<br><b>Noite: </b>Pancada de chuva isolada<br></p><p><b> Leia todas as notícias do Diário Catarinense </b><br></p><table border=”0″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″></table><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense