Donatti pede tranquilidade à torcida e fala sobre Conca: 'está muito contente'

– Zagueiro assumiu posição de titular contra o Vasco, barrando Rafael Vaz –

Rio – O time do Flamengo conta com uma cara nova entre a defesa titular. Alejandro Donatti teve nova oportunidade entre os onze iniciais contra o Vasco, substituindo Rafael Vaz. O argentino deve ser titular novamente contra o Atlético-PR e tratou com naturalidade o processo.

Ao lado de Réver, Donatti deve iniciar a partida contra o Furacão. Sem pensar nas falhas do passado, o argentino garantiu que se sentiu bem na semifinal da Taça Rio e disse que já esperava assumir a titularidade.

“Esperava que isso acontecesse, estava trabalhando muito para isso. Ele [Rafael Vaz] é um grande jogador, tá tranquilo. Me senti muito bem em campo. Senti muita confiança ali dentro.”

Após a eliminação da Taça Rio, com um empate sem gols diante do Vasco, no Maracanã, o Flamengo volta sua concentração para a Libertadores, competição pela qual enfrenta o Atlético-PR. Donatti pediu calma à torcida.

“A torcida tem que estar tranquila. Estamos tendo resultados positivos e trabalhando durante a semana. O que passou, passou”, afirmou o zagueiro.

O zagueiro ainda falou sobre Conca, que treinou com bola ao lado de seus companheiros pela primeira vez nesta segunda-feira. Donatti afirmou que seu compatriota está feliz no Flamengo.

“Está muito contente de estar aqui. Todos os dias conversamos. Claro, falta ritmo, mas ele está se esforçando”, destacou o argentino.

O Flamengo enfrenta o Atlético-PR nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Para a partida da Libertadores, a promessa é de casa cheia, uma vez que restam menos de mil ingressos à venda.

