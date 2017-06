Donna: uma executiva no topo

<p>Do pai ela herdou a perseverança, o lado místico e a construtora que é referência nacional pelos empreendimentos de alto padrão. Aos 38 anos, Tatiana Rosa Cequinel comando o império da Embraed em Balneário Camboriú com quase 40 empreendimentos de luxo entregues e novos projetos por vir. Alçada à presidência da empresa numa situação bastante traumática, com a morte do pai Rogério Rosa em 2013, Tati teve pulso firme para liderar os cerca de 800 colaboradores, manter o crescimento da empresa e ainda equilibrar a vida de esposa e mãe. Conseguiu tudo isso usando a razão mas sem deixar de lado a emoção. Não à toa ela escolheu 7 objetos de valor sentimental para contar um pouco da sua história e jeito de ser.</p><p><b>Caderneta de mensagens<br></b>Presente que ganhou no primeiro aniversário depois de se tornar presidente da Embraed, após a morte do pai, em 2013. Os colaboradores da empresa escreveram mensagens desejando força e felicidade. “Era tudo o que eu precisava naquele momento e eu guardo como uma das maiores relíquias da minha vida”.</p> Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS <p><b>Terço<br></b>Objeto também ligado à morte do pai, episódio que marcou a vida de Tati. Na primeira semana como presidente ela encontrou caído no chão, na porta do escritório, um terço. “Olhei para o lado para ver se alguém tinha deixado cair e não tinha ninguém, então guardei. Acho que alguém lá em cima jogou pra mim”.</p> Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS <p><b>Perfume</b><b> <br></b>Marca registrada da executiva, ela usa o mesmo perfume há cinco anos. Além do aroma, Tati se encantou pela história, já que ele é produzido por uma família de perfumistas que está na sétima geração e que fazia os perfumes para a corte real inglesa. “Esta edição eles fizeram para homenagear os 60 anos de reinado da rainha Elizabeth”.</p> Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS <p><b>Menino Jesus<br></b>Lembrança da avó Dinorá, que carinhosamente faz um doce preferido para cada neto. No caso de Tati é a torta integral de maçã. A pequena decoração com o menino Jesus estava em cima da torta numa ceia de Natal e ela resolveu guardar. “Acho muito legal isso de não dar só um presente, mas dar uma demonstração de amor, por isso guardei essa memória de tudo o que a minha vó faz por mim”.</p> Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS <p><b>Lembranças do casamento<br></b>O sapatinho de cristal da Cinderela com a mensagem “Quer casar comigo?” foi a forma que o marido Rodrigo Cequinel escolheu para pedi-la em casamento na Disney. Tati também guarda e usa como decoração em casa os noivinhos que foram o topo do bolo no dia da sua festa de casamento.</p> Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS <p><b>Coleção de jogos americanos</b><br>Apaixonada por receber bem e por montar uma mesa bonita, ela tem diversas gavetas em casa com jogos americanos, guardanapos e outros acessórios de decoração. “Adoro preparar a mesa com flores, velas, toalha decorada”.</p> Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS <p></p><p><b>Livro de astrologia<br></b>Herança do pai, que era muito místico, o livro mistura os signos oriental e ocidental e descreve a personalidade das pessoas. A exemplo do que ele fazia, Tati também utiliza a publicação na hora de contratar um funcionário. “No financeiro é todo mundo virginiano e para os cargos de diretoria escolho os mais maternais, tipo os cancerianos, que agregam”, exemplifica. “Sempre dá certo”.</p> Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS <p></p><p><b>Assista ao vídeo da entrevista:</b></p><p class=”embed-content”> </p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense