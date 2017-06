Douglas fecha o gol do Avaí na vitória sobre Bota e fala sobre substituir Kozlinski: "Uma honra"

<p>O <b> Avaí </b>venceu a primeira fora de casa no Campeonato Brasileiro. <b> Uma vitória cheia de emoção. Não apenas porque teve gols no começo e muita pressão do Botafogo até o fim. </b> Mas porque era a primeira partida do goleiro Douglas com a camisa do Leão na <b> Série A do Campeonato Brasileiro </b>. Além de Joel, pelos tentos do 2 a 0, outro herói foi o arqueiro Douglas. </p><p>As boas defesas na etapa inicial foram repetidas no segundo tempo. O goleiro foi peça-chave para a garantia do triunfo no Engenhão. Ele substituiu Kozlinski e não desapontou ao receber oportunidade do técnico Claudinei Oliveira.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— É uma honra (substituir Kozlinski). Trabalhamos com lealdade grande. Ele fez um grande estadual, foi o melhor goleiro do Catarinense. E hoje foi me dada a oportunidade, também pelo que eu fazia nos treinos. Junto com meus companheiros, conseguimos a vitória — vibrou o goleiro de 28 anos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Esta foi a terceira partida do goleiro com a camisa azurra neste ano. Ele atuou em uma partida pela Primeira Liga e outra pelo Campeonato Catarinense. Em ambas, o Avaí jogou com atletas que não vinham entre os titulares, eram partidas tidas como pouca importância pelo clube. Nesta segunda, valendo pela saída da lanterna, Douglas não temeu a falta de ritmo e acredita que tenha apresentado bom desempenho.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Não fiquei preocupado (com ritmo), esperava este momento. Era a chance de dar a resposta para nós mesmos. Mostramos que temos competência e podemos fazer um grande campeonato — disse o camisa 22 do Avaí.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na próxima rodada, a 11ª do Campeonato Brasileiro, o Avaí encara a Ponte Preta. O confronto está marcado para as 19h de domingo, na Ressacada. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Acesse a tabela do Brasileirão Série A <br>Leia mais notícias sobre o Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense