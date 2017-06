Duas baleias-francas são vistas no Sul de SC nesta segunda-feira

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Duas baleias-francas foram vistas na Praia do Rosa, em Imbituba, nesta segunda-feira. O presidente do Instituto Baleia Franca, Enrique Litman, diz que avistou a dupla que estava a uns 200 metros da praia por volta do meio-dia. Segundo a ONG, neste ano ainda não havia sido registrada a presença do mamífero em águas catarinenses. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Estavam fazendo movimentos de acasalamento. Elas estão chegando e aos poucos vão começar a aparecer por todos os lados — acredita Litman. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A bióloga do Instituto Baleia Franca, Milene Novais, explica que pelas características a probabilidade é que fosse uma fêmea adulta e um macho. Ela lembra que a temporada reprodutiva desses animais é de julho e novembro, época em que costumam ser vistos por Santa Catarina:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Elas vêm para o Estado acasalar, ter e amamentar seus filhotes. Esperamos que este ano venham mais baleias, porque em 2016, com o El Niño, vieram menos baleias. Quando tem o fenômeno o krill, pequeno camarão que serve de alimento para as baleias, não se reproduz e assim elas não migram.</p> Algumas fotos desta segunda-feira Foto: Enrique Litman / Divulgação <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Turismo de observação de baleias</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O turismo embarcado para <b> observação de baleias </b> está suspenso desde maio de 2013 no Estado por determinação judicial, porém nesta temporada pode voltar a funcionar, só depende do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). <b> Dois passos ainda são necessários para regulamentar a atividade </b>e atender à s determinações da Justiça Federal: a publicação da portaria estabelecendo as regras para o transporte de turistas próximo aos animais e a pesquisa que avaliará o impacto do serviço à s espécies.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Segundo Cecil Barros, chefe da Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, a portaria ainda não foi publicada e nem há previsão. Já a pesquisa dos impactos foi iniciada. Em meados de junho, pesquisadores da Udesc, acompanhados de integrantes do Projeto Baleia Franca e do ICMBio, testaram equipamentos que serão usados na pesquisa e caracterizam o nível de ruídos subaquáticos, que são produzidos por embarcações e se tratam de um dos parâmetros mais nocivos à s baleias. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A pesquisa levará três anos e consiste em três etapas. Na primeira,os pesquisadores farão manobras pra simular situações reais, como acelerar a embarcação para medir o nível de ruído. Depois de confirmar quais embarcações não causam reações negativas à s baleias, os pesquisadores avaliarão se os animais alteram o comportamento, mudam o intervalo respiratório e se aproximam ou se afastam quando entram em contato com os barcos. A partir disso, determinarão qual seria a distância ideal das embarcações em relação à s baleias. Na última etapa, serão discutidas questões relacionadas à gestão, por exemplo, da existência de hidrovias para as embarcações se deslocarem.</p><p class=”embed-content”> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia também:</b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Liberação do turismo de observação de baleias depende de publicação de regras e pesquisa de impacto <br></b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> “APA da Baleia Franca foi criada para preservar um berçário, e não para regulamentar a exploração”, diz Luiz Antônio Faraoni, da Sea Shepherd Brasil </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Número de baleias-francas no litoral de Santa Catarina foi quase 40% menor em 2016 do que em 2015 </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Operadoras se preparam para retomada do turismo embarcado de observação de baleias </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Justiça libera turismo embarcado de baleias no litoral catarinense </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> MPF dá parecer favorável ao turismo embarcado de observação de baleias em Santa Catarina </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Baleias-francas começam a chegar ao litoral de Santa Catarina </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense