Duas pessoas morrem e nove ficam feridas em acidente na SC-108, em Forquilhinha, Sul do Estado

<p>Dois homens morreram e outras nove pessoas ficaram feridas em um acidente na noite deste sábado na rodovia SC-108, em Forquilhinha, no Sul de SC. Segundo a <b>Polícia Militar Rodoviária (PMRv)</b> , um Corsa branco, com placas de Meleiro, e um Cielo prata, com placas de Curitiba-PR, bateram de frente em uma ponte. A colisão aconteceu por volta das 18h30min no km 397 da rodovia, na localidade Sanga do Café. </p><p>O motorista do Cielo, um morador de Nova Veneza de 37 anos, morreu no local. Um jovem de 20 anos, ocupante do Corsa, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital, segundo informações do Corpo de Bombeiros.</p><p>Outras nove pessoas que estava a bordo dos dois veículos ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Equipes da PMRv, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas para ocorrência.</p>

Fonte: Diário Catarinense