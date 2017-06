Duas polêmicas na área: Avaí tem prejuízo com a arbitragem em casa

<p>Apesar de ter sido apenas o terceiro jogo do Avaí na Ressacada na Série A do Brasileirão, o Leão já acumula dois episódios em que pode se sentir lesado pela arbitragem. Na estreia contra o Vitória, em que empatou por 0 a 0, um pênalti sobre Junior Dutra na segunda etapa foi ignorado. No último confronto em casa, domingo, ocorreu o lance em que o árbitro apontou o pênalti e, minutos depois, voltou atrás da marcação. Ao contrário deste episódio, contra o Vitória ficou claro que houve falta em cima do atacante avaiano.</p><p>— Ou há uma permissão geral, de interferência externa, com análise de câmeras, ou não pode ser para um e não para o outro. No nosso pênalti contra o Vitória, ninguém interferiu – reclamou o advogado do Avaí.</p><p>Na segunda-feira, durante a reapresentação do elenco azurra, que se prepara para enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia, na quarta-feira, o assunto ainda era repercutido. Escalado para a entrevista coletiva, o zagueiro Alemão lamentou a consequência dos fatos: a perda da oportunidade de vencer a segunda partida no Brasileirão.</p><p>— Não quer dizer que o pênalti seria convertido em gol, mas seria uma grande chance de fazer e ter mais pontos na tabela. Acredito que a penalidade máximo seja um dos meios mais fáceis de se fazer gol no futebol – observou.</p><p>Em busca da vitória para deixar a zona de rebaixamento, o Leão enfrenta o Rubro-negro goiano nesta quarta-feira, a partir das 19h30min, no Estádio Olímpico.<br></p><p><b> Confira as últimas do Avaí <br>Acesse a tabela da Série A <br> Anulação de pênalti do Avaí gera suspeita de interferência externa <br> Chefe da arbitragem rechaça interferência externa em jogo do Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

