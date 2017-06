Dudu Nobre participa de roda de samba com feijoada no sábado em Floripa

<p>Dudu Nobre será a grande atração de uma nova opção de feijoada em Jurerê. No próximo sábado, dia 17, o Cube, que é um mix de restaurante e balada, começa a servir o tradicional prato de inverno com direito a roda de samba. Dudu será acompanhado por músicos locais.</p><p>Já o menu ficará sob a responsabilidade de Gilvan Freire, ex chef do premiado restaurante Fasano.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Catarinense é eleita Miss Brasil Plus Size <br> Espetáculo Universo Casuo recebe críticas do público no Estado <br> Evento dá dicas para os pais sobre como educar um bebê <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense