Dupla é executada no Parque São José

Dois homens morreram na Rua Monsenhor Augustinho, no Parque São José, na tarde deste domingo (9). De acordo com as testemunhas do crime, as vítimas identificadas como Carlos Oliveira Maia, de 22 anos de idade, e Iran Robson Silva de Souza, 20, foram atingidas por diversos disparos.

Além deles, outros dois homens foram lesionados e socorridos ao Frotinha da Parangaba. Os populares contam que os tiros foram provenientes de um grupo que estava em um veículo modelo HB20 de cor branca. Ao chegar ao local, o grupo já teria se aproximado de onde estavam as quatro vítimas e as atingido.

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou, em nota, que as investigação do caso estão a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP). A Pasta acrescentou ainda que um carro foi apreendido e entregue no 12º Distrito Policial do Conjunto Ceará, delegacia plantonista.

Questionada sobre a motivação do crime e se as vítimas tinham passagens pela Polícia, a Secretaria informou que mais detalhes sobre o caso estão a ser investigados e que já foi instaurado inquérito policial. As autoridades permanecem em diligências em buscas dos suspeitos. Até o momento, nenhum responsável pelo crime foi preso.

