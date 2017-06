Noite conta, ainda, com shows de Pedro & Benicio e Saulo

Após reunir 7 mil pessoas em sua primeira apresentação em Florianópolis, no fim do último ano, e marcar presença na temporada de verão do Villa Mix Jurerê Internacional, a dupla Simone & Simaria retorna à capital catarinense para um show no Stage Music Park, no próximo dia 01 de julho, sábado. A noite reserva, ainda, apresentações da dupla Pedro & Benício e do cantor de axé Saulo.

As irmãs, conhecidas como Coleguinhas, trazem à cidade o show de seu mais recente trabalho, o DVD Simone & Simaria Live, que conta com hits como Regime Fechado e 126 Cabides, e devem relembrar os sucessos que as levaram ao topo das paradas, como Meu Violão e o Nosso Cachorro e Quando o Mel é Bom. A dupla também deve interpretar músicas lançadas em parceria com grandes artistas nacionais, entre elas Loka, gravada com com Anitta, Amor Mal Resolvido, com a dupla Jorge & Matheus, e Raspão, com Henrique & Diego.

Já Pedro & Benício se apresentam pela primeira vez no Sul do Brasil. Os irmãos ficaram conhecidos inicialmente nos bastidores da música sertaneja, como excelentes compositores. A dupla é responsável por músicas de grandes artistas nacionais, entre elas Medo Bobo, interpretada pela dupla Maiara & Maraisa, e Aquele 1%, cantada por Marcos & Belluti em parceria com Wesley Safadão. Agora, os irmãos se jogaram nos palcos do Brasil com suas canções e são uma das apostas da ÁudioMix, gigante do entretenimento, que representa os maiores nomes do sertanejo atualmente.

A noite no Stage Music Park terá, ainda, a apresentação do cantor de axé Saulo, que traz ao público catarinense as músicas de seu novo álbum, O Azul e o Mar, lançado no início de 2017. O artista, que ganhou fama como vocalista da Banda Eva e lançou sua carreira solo em 2013, também deve relembrar os grandes sucessos de sua carreira, que continuam arrastando multidões no carnaval e em micaretas por todo Brasil. O cantor também é uma das atrações confirmadas do Folianópolis 2017.

Ingressos antecipados já estão disponíveis pela Blueticket, na bilheteria do Music Park, lojas Multisom e Cheia de Graça, Revistarias Magus e Academia Moove Wellness Club, além de promoters autorizados.

Serviço

Evento: Simone & Simaria, Pedro & Benício e Saulo

Data: 01 de julho de 2017, a partir das 21h

Local: Stage Music Park – Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 1050 – Jurerê



