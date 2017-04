Durante o clássico Ba-Vi, jogador provoca adversário: 'Você está com bafo'

O Dia

– Cena curiosa aconteceu no Ba-Vi do ultimo domingo, na Arena Fonte Nova –

Bahia – Os clássicos entre Bahia e Vitória são sempre marcados por provocações e recheados de confusões, e não foi diferente na partida do último domingo, no Ba-Vi válido pela primeira fase do Campeonato Baiano. As câmeras flagraram o zagueiro Lucas Fonseca fazendo uma reclamação um tanto inusitada: o mal hálito de seu advsersário.

“Você está com bafo!”, falou o defensor tricolor para o zagueiro Kanu, enquanto gesticulava com as mãos, fazendo referência ao possível mal cheiro do adversário.

Com mau hálito ou não, Kanu, que foi o alvo da provocação, não se deixou abater e usou a cabeça para marcar o segundo gol do Vitória no triunfo por 2 a 1 sobre o arquirrival. O rubro-negro chegou aos 30 pontos e segue na liderança do Campeonato Baiano.

Fonte: O Dia