"É deselegante criticar o próprio governo", diz ex-secretário da Saúde João Paulo Kleinübing

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Eleito deputado federal em 2014, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Blumenau João Paulo Kleinübing (PSD) ficou à frente da Secretaria da Saúde por dois anos, entre 2014 e 2016, sendo sucedido pelo atual secretário Vicente Caropreso (PSDB). Neste período, saiu e voltou algumas vezes por curtos períodos para retornar à Câmara. Uma delas ocorreu em abril do ano passado, quando votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Atualmente é coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A Secretaria da Saúde diz que, após levantamento interno, a dívida é bem maior do que a que foi divulgada quando o secretário Caropreso assumiu. Qual a razão dessa diferença tão grande de valores?<br></b>Não vi o resultado da auditoria, então não consigo avaliar o que eventualmente foi considerado ali como dívida. Agora, temos que ter em mente que, qualquer débito que tenha é do governo, não da Secretaria da Saúde. A responsabilidade é do governo, e o governo é o mesmo agora que era antes. O governo não mudou. Então o eventual passivo que existe é do governo, não da secretaria. Inclusive algumas coisas nós contestávamos (a inclusão como passivo). Não é por aí que vai se resolver o problema. Acho no mínimo deselegante você criticar o próprio governo, você justificar suas dificuldades olhando pra trás. Também tive inúmeras dificuldades pra enfrentar, trabalhei muito pra resolver o que dava e nunca precisei falar mal de ninguém.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>A auditoria aponta questões ao longo dos anos, não só na sua gestão…<br></b>Exatamente. Esse passivo é dívida de governo e vem sendo encaminhado ao longo dos anos. Até porque a secretaria da Saúde não é a única gestora, ela trabalha com recursos que são disponibilizados.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>De qualquer forma, havia um controle e gestão dessa dívida?<br></b>Havia, claro que havia. E se tu olhar, se pegar os dois anos que fiquei na secretaria, nós conseguimos inclusive reduzir o volume do passivo que existia antes. Tinha controle.

Fonte: Diário Catarinense