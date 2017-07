É hoje: Maiara e Maraisa em Jaraguá do Sul na véspera do aniversário

Maiara e Maraísa na véspera do aniversário

As gêmeas Maiara & Maraísa, do Mato Grosso, estão entre as primeiras artistas mais ouvidas no País. A dupla sertaneja invadiu o mercado geralmente dominado por homens e se juntaram ao time que também inclui cantoras como Marília Mendonça e Simone & Simaria – que estão mostrando que sertanejo é coisa de mulher também.

A dupla Maiara & Maraísa se apresenta no dia 24 de julho, véspera do feriado, na Arena Jaraguá. É um show privado promovido pela Studio FM, com realização da GDO Produções, Grupos Maria`s, Patuá Music e The Way Club.

Os ingressos estão à venda, em Jaraguá na Studio e na Balaroti. No show, elas prometem cantar sucessos como “10%”, “Medo bobo”, “No dia do seu casamento”, “Se olha no espelho”, “Bengala e crochê”, “Como é que larga desse trem” e “Sorte que cê beija bem”.

O repertório será composto de músicas autorais e outros sucessos do sertanejo brasileiro. O início está marcado para as 22h. Faz parte da programação dos 141 anos de fundação de Jaraguá do Sul.

Maiara e Maraisa em Jaraguá do Sul

Segunda, 24 de julho, véspera de feriado na cidade, na Arena Jaraguá!

CLASSIFICAÇÃO:

Livre com os pais e 16 e 17 com maior de 18 acompanhando, todos precisam estar no mesmo setor.

SETORES:

>>> OPEN BAR

Localização privilegiada na frente do palco com open bar de cerveja, água, refrigerante, suco e vodka. Ganha copo personalizado.| Individual Unissex

>>>MESAS BISTRO ÁREA VIP

Localização privilegiada. SETOR COM CAPACIDADE LIMITADA E ACESSO RESTRITO PARA QUEM ADQUIRIR MESA. Tem acesso a Área VIP. Ganha copo personalizado. 40 mesas disponíveis. >>Reservas: 47 99976.4562.

>>> ÁREA VIP

Localização privilegiada na frente do palco. Ganha copo personalizado | Individual Unissex

>>> PISTA VIP

Ganha copo personalizado | Individual Unissex

>>> CADEIRA VIP

Excelente vista do palco no conforto das cadeiras VIP | Individual Unissex

>>> CADEIRA

Meia-entrada disponível quando encerrar o lote promocional | Individual Unissex

PONTOS DE VENDA

