É possível consertar arranhões nas rodas?

– A resposta é sim! Técnicas de reestruturação deixam as rodas mais bonitas e funcionais –

Rio – Rodas automotivas são o sonho de muitos donos de carros que desejam alterar o projeto original para dar sua marca pessoal ao veículo. As rodas são sempre um dos primeiros itens a serem pensados, e seu preço relativamente alto não permite trocas a cada amassado ou arranhões.

Mas saiba que a Dinamicar Pneus traz soluções para a maioria dos problemas com suas rodas. E isso é muito importante, já que as ruas sempre problemáticas da cidade causam arranhões e amassados, sobretudo na hora de estacionar, quando há naturalmente a chance de causar arranhões.

O conserto de rodas automotivas consiste em uso de massa plástica, em alguns modelos, e solda em outros, como as de ferro. Depois do processo de reestruturação, é feita a aplicação de base que prepara a roda para tinta. Após isso, a pintura é realizada, e posteriormente, aplica-se verniz, com o objetivo de proteger e dar aquele brilho de sempre.

Além de ficar esteticamente desconfortável, uma roda amassada pode trazer um desbalanceamento para o seu carro, o que, em alta velocidade, trará vibrações, proporcionando um controle menos eficiente do volante. Por consequência natural dessa vibração, haverá o consumo muito maior dos pneus, o que demandará a troca antes do tempo.

