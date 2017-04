E vai rolar a festa!

Luísa Bousada

– Vídeo mostra cinco ideias para decorar a festa com canudinhos –

Podem preparar os canudinhos! Hoje vou apresentar cinco projetos para vocês arrasarem na decoração, com criatividade e gastando bem pouquinho. Vamos fazer a lâmpada pompom, que pode dar um ar retrô e alegrar qualquer ambiente. No canal Coisas da Luisa, no YouTube, vocês poderão assistir este projeto e outras quatro sugestões. Fazer esta lâmpada é bem fácil. Vocês vão precisar de muitos canudinhos e um pouco de paciência. Atenção, é importante frisar que todas as ideias foram feitas com lâmpadas de LED — que não esquentam por fora — já que o material utilizado é de plástico e pode pegar fogo se aquecido. Divirtam-se!

ASSISTA AO VÍDEO

CANTINHO DOS DESEJOS

Nicho tubo da Oppa, por R$299,00. www.oppa.com.br

Cabideiro Tubo, no Submarino por R$ 49,22. www.submarino.com.br

Garrafinha com canudo, da Ludi, R$ 44,90. www.ludi.com.br

Cofre hidrante na N Coisa do Shopping Grande Rio, por R$90. Tel.: 3488-7008

Porta-Canudos Willy, na Tok&Stok, por R$ 90,50. www.tokstok.com.br

Moedor para ervas e temperos, na Multicoisas, por R$ 52,90. www.multicoisas.com.br

Porta Guarda-Chuva Brinox Gamma, no Extra, por R$ 125,90. www.extra.com.br

Fonte: O Dia