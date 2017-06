Edital do transporte coletivo em Chapecó será lançado em agosto

<p>O novo edital do transporte coletivo de Chapecó, que teve audiência pública realizada nesta quinta-feira, no auditório da Prefeitura, deve ser lançado em agosto. </p><p>As sugestões recolhidas ontem devem ser compiladas e uma nova audiência pública, com o texto final, será realizada em julho. </p><p>O novo contrato é para 20 anos e prevê dois novos terminais, um na Avenida Fernando Machado com a Avenida São Pedro e outro na Efapi. A implantação será gradativa.</p><p><b>Comércio preocupado</b></p><p>As mudanças no trânsito de Chapecó, com a implantação do sistema binário nas ruas Fernando Machado e Nereu Ramos, está deixando o comércio preocupado. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Clóvis Spohr, entende que a medida é necessária mas acredita que vai ocorrer algum prejuízo para empresas que não terão mais tráfego com conversão ou então perderão estacionamento a partir da implantação dos corredores de ônibus. </p><p>O novo sistema deve começar a ser implantado em janeiro do ano que vem. A prefeitura negocia convênio com o BRDE ou Caixa para receber recursos do Governo Federal.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense