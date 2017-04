Egídio Serpa: Sobral exportará minério

Uma notícia importante e interessante pousa aqui oriunda da Intermodal, a maior feira de logística da América Latina, realizada na semana passada em SP: a Tecer Terminais, gigante cearense da operação do Porto do Pecém, celebrou contrato com a empresa MDN Mineração Nordeste, de Sobral, que exportará um milhão de toneladas de minério de ferro. A MDN produz – na geografia de Sobral, 200 mil toneladas por mês de minério, cujo teor chega a 68.1% de Fe (teor de ferro total). Esta coluna apurou que irá para a Europa e Ásia o primeiro carregamento de minério da MDN. No mercado minerador, o minério sobralense é do tipo verde sustentável, isto é, com extração a seco, sem o uso de água. Eis aí mais uma novidade que chega para o desenvolvimento do Ceará.

Recomposição

Em terreno próximo ao Porto do Pecém, a empresa mineradora sobralense MDN instalou um viveiro para a produção de mudas de árvores a serem usadas na recomposição de suas áreas de extração de minério de ferro no interior de Sobral.

Pecém

Na Intermodal, realizada na semana passada em SP, a Cearáportos fez exposição das novidades do Porto do Pecém: três novos berços de atracação, portêineres e novos guindastes. Pecém, com a parceria de Roterdã, deverá ser um grande hub.

Harvard

Ainda neste semestre, a Universidade de Harvard – na cidade de Cambridge, em Massachusetts (EUA), dará início a um curso sobre gestão pública. Convidados brasileiros só os prefeitos de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o de S. Paulo, João Dória.

Cartão

Operadora cearense de cartões de crédito e débito, a Fortbrasil lançou o cartão pré-pago de saúde Vai Bem, que dá desconto de até 85% em laboratórios afiliados, farmácias e em consultas médicas. Mas não garante cirurgias ou internações.

Recém chegado de Nova Deli (India), onde tomou parte, como único prefeito brasileiro convidado, de evento sobre mobilidade urbana promovido pelo Brics, Roberto Cláudio disse sábado, a um grupo de jornalistas, que ouviu lá "elogios ao Governo do Ceará". Na opinião de assessores do Brics, que junta Brasil, Rússia, India, China e South Africa, o Ceará "é um case de boa gestão". Para o prefeito de Fortaleza, que, antes de Deli, esteve em Frankfurt, "não há dúvida de que a prova desse case" é a chegada de dois gigantes mundiais da logística – a alemã Fraport e o holandês e famoso Porto de Roterdã

Em vantagem

De Beto Studart (foto), presidente da Federação das Indústrias (Fiec): "O Ceará dará um salto de qualidade quando a economia do Brasil retomar o crescimento. E no curto prazo, porque tem hoje o controle de suas contas e ainda a credibilidade junto ao investidor. E isto é uma vantagem comparativa".

Bom

Pergunta

Numa conversa de empresários da indústria, no fim de semana, listaram-se os 22 nomes dos deputados federais do Ceará. E perguntaram: quantos estão casados com o interesse do País?

Ruim

Tudo caro

Avolumam-se as informações sobre a invasão de turistas que, de avião, procedentes de São Paulo e Recife, pousarão na Praia de Jericoacoara, cujos hoteis e restaurantes cobram caríssimo.

Esqueçam o Canal Norte do Projeto S. Francisco de Integração de Bacias – aquele com que sonham o governo e os sertanejos do Ceará. Paralisadas há quase um ano, as obras do Canal Norte permanecerão assim por muito tempo ainda. Como esta coluna já antecipara, as empresas vencedoras da licitação promovida pelo Ministério da Integração Nacional recorreram à Justiça, onde tentarão provar que têm condição técnica para tocar o empreendimento. No Brasil, a Justiça tem o DNA da tartaruga.

Fonte: diariodonordeste