Eleições na Europa mostra novo perfil dos eleitores 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Geert Wilders, um candidato de extrema direita no estilo <b> Donald Trump </b>, estava pronto para dirigir a <b> Holanda </b> como primeiro-ministro. Mas ao contrário do previsto, ele perdeu, e feio! Isso foi parcialmente possível devido a uma enorme marcha em <b> Amsterdã </b> pedindo união, e aos vídeos nas redes sociais, especialmente da Avaaz, maior e mais efetiva comunidade de campanhas online para mudança social, que comparavam as políticas de Wolders à s de Trump.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O resultado das eleições no <b> Reino Unido </b>, com derrota dos conservadores, também abriu caminho para um potencial retorno à <b> União Europeia </b>. Isso foi parcialmente possível devido à enorme participação dos jovens nas eleições, não só nas urnas, votando, mas também nas mobilizações.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na <b> França </b>, o garotão Emmanuel Macron arrasou e chegou à presidência propagando uma política de tolerância e esperança e detonando com a extrema direita. Leia-se Le Pen.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>De todo o caos que se vive no mundo, algo de muito bom está emergindo: movimentos populares e de redes sociais, começando pela Europa, estão destruindo anseios obscuros e construindo novos e empolgantes caminhos. Em todos os campos: político, social, ambiental, comportamental, espiritual…</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ao contrário do <b> Brasil </b>, onde pesquisa do Datafolha do fim de semana chegou à triste constatação que, com a <b> crise política </b>, econômica e moral, 47% dos brasileiros estão com vergonha da sua nacionalidade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Ficou difícil<br></b>Impressionante: senador <b> Dário Berger </b> queimou o filme com as lideranças do <b> PMDB </b>em praticamente todo o Estado quando foi acusado de ter recebido R$ 1 milhão para votar em <b> Renan Calheiros </b> na eleição para a presidência do <b> Senado </b>, quando o outro candidato era o catarinense Luiz Henrique da Silveira, justo quem bancou a candidatura vitoriosa ao Senado do ex-prefeito de Floripa. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Em nota, o presidente do partido no Estado, deputado<b> Mauro Mariani </b>, defendeu Berger. Só esqueceu de fazê-lo com os presidentes dos diretórios municipais, onde a rejeição ao nome do senador atinge quase 100%.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Fundam 2</b><br>O governo do Estado pretende liberar, a fundo perdido, R$ 700 milhões para os 295 municípios de Santa Catarina, garantindo a eleição de <b> Raimundo Colombo </b> para o <b> Senado </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na última sexta, o governador <b> Raimundo Colombo </b> mostrou o programa do Fundo de Apoio aos Municípios para o novo presidente do <b> BNDES </b>, Paulo Rabello de Castro, no escritório do banco em São Paulo.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia outras notas de Cacau Menezes </b> <b>desta segunda-feira: </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Perfume de mulher</b><br><b> Winter Play </b>, a festa do inverno que rolou no fim de semana em<b> Jurerê </b>, também movimentou os supermercados do bairro, onde mulheres lindas e de pernas de fora já a partir da noite de sexta-feira foram vistas em turmas comprando comida e bebida. Mulheres de fora.<br><br><b>Música imortal</b><br>Nesta terça, a música imortal de Vivaldi e Haydn entra em cena no <b> Teatro Ademir Rosa </b>. A <b> Camerata Florianópolis </b> apresentará à s 21h As Quatro Estações – O Confronto entre a Harmonia e a Invenção – de Antonio Vivaldi e o Concerto para Violoncelo e Orquestra No. 1, em Dó Maior de Joseph Haydn, duas imortais obras dos períodos Barroco e Clássico interpretadas por Moises Bonella, violinista brasileiro radicado nos Estados Unidos, doutor em violino pela Universidade da Geórgia (EUA), e por Raphael Buratto, violoncelista da Camerata Florianópolis, mestre em violoncelo pela Universidade do Canadá. Na regência, o irretocável maestro Jeferson Della Rocca. <br><br><b>Situação crítica</b><br>Nestes 10 anos da Biblioteca Comunitária Barca dos Livros, muitas ações já foram promovidas, muitos prêmios recebidos e, infelizmente, isso não é suficiente para o respaldo público que precisa. A Barca está sem convênio com o município desde 2015 (o que gerou uma bola de neve com o locador da sede, Lagoa Iate Clube (<b> LIC </b>) e, como as despesas são mantidas por doações, elas já não são mais suficientes. Neste mês, o LIC comunicou que ou pagam a dívida acumulada ou terão de entregar o espaço. Para não ficar na rua, no próximo sábado, à s 20h, o restaurante Cozinha e Arte, no Campeche, promoverá um jantar beneficente para levantar recursos e pagar, pelo menos, um aluguel.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Altos sons</b><br>A moçada, de ambos os sexos, que está fazendo som em Floripa é a melhor de todos os tempos. E faz aumentar o movimento nos bares da cidade. Músicos prontos para tocar nas maiores e melhores cidades do mundo. Tocam e cantam clássicos de todos os tempos tal qual seus criadores.<br><br><b>Persistência</b><br>Uma grande empresa do setor <b> pesqueiro </b> de Santa Catarina se viu impedida de trabalhar com a pesca industrial da <b> tainha </b>, cuja temporada começou em junho, já que o Ministério da Agricultura criou uma portaria com critérios que acabaram tirando as empresas do nosso Estado do páreo. A defesa foi à luta para tentar reverter a proibição e, depois de cinco liminares indeferidas em todo o tipo de recurso possível, isso dentro de um período de 20 dias, a vitória veio na sexta tentativa. Causa ganha pelo advogado Rodolfo Macedo do Prado, de Floripa.<br><br><b>Separação</b><br>Dodô Geber e Márcia Koerich, casados há 37 anos, que não dividem mais o mesmo teto, ilustram a lista de conhecidos casais na Ilha, novos e velhos, que decidiram dar um tempo. <br><br><b>Duas novidades</b><br>O mês de junho termina com uma festa junina num palco de teatro. “TAC 8 em ponto”, projeto semanal da Fundação Catarinense de Cultura, amanhã à s 20h, terá o show Santa Junina da banda Srta.V e seu repertório de forró autoral. O espetáculo ocorrerá no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), com ingressos a R$ 20 e R$ 10 (meia). O show da Srta.V promete aquecer a noite junina com forró feito em Santa Catarina. Duas novidades, portanto, amanhã à noite num mesmo lugar: uma festa junina em teatro e com forró catarinense. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Global e verde</b><br>Genuinamente da Ilha, mas com uma visão inspirada em grandes empresas do mundo, como a Disney, a Rede Hippo criou uma universidade corporativa para treinar todos os colaboradores com princípios de encantamento do famoso parque americano. Também mantém uma horta orgânica, ensina todos os funcionários a descartarem o lixo corretamente e transforma todo mês mais de 22 toneladas de resíduos em adubo, evitando a produção de gás metano em aterros sanitários<br><br><b>Toques</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Médicos<br></b>Santa Catarina receberá na quarta-feira outros 40 médicos cubanos pelo programa Mais Médicos. Os profissionais vão substituir, em 35 municípios catarinenses, outros médicos cooperados que já cumpriram o contrato de três anos de trabalho.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Excelência<br></b>Beto Barreiros comemorando: o Box 32 recebeu Certificado de Excelência do portal TripAdvisor. O reconhecimento homenageia estabelecimentos do setor de restaurantes, turismo e hotelaria que receberam avaliações excelentes dos viajantes no último ano pela experiência de qualidade aos clientes.<br><br><b>Cuidado<br></b>Mesmo que o Avaí perca hoje para o Botafogo no Rio, como tudo indica, precisa pensar duas vezes se valerá a pena mudar o técnico. <br></p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de </b> Cacau Menezes <br><br><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense